LDDS 2018, boletín oficial N° 13 fútbol Senior

el
BOLETIN OFICIAL Nº 13 / 2018
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CUARTOS DE FINAL – PARTIDOS UNICOS – FUTBOL SENIOR
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PRIMERA DIVISION                         FECHA DE JUEGO: 01/09/2018
C.GRAL SAN MARTIN                       5
GOLEADOR/S:
       24403760  MIHOVILCEVICH LEANDRO PABLO              1
       23038050  MARRACINI GERMAN DARIO                   1
       26590354  SIERRA DIEGO EZEQUIEL                    1
       25617932  MANSILLA ROQUE                           1
       29285105  VAZQUEZ ROBERTO CARLOS                   1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
IRSA DE WHEELWRIGHT                     3
GOLEADOR/S:
       25574989  DERRABANO MARCELO EZEQUIEL               1
       26203483  TELIZ JUAN IGNACIO                       1
       27223731  OJEDA CESAR LUIS                         1
AMONESTADO/S:
       22130141  RIVAROLA CLAUDIO FABIAN                 
       23057159  CHAMORRO SILVIO GABRIEL                 
       27223731  OJEDA CESAR LUIS                        
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: DIEGO ATENCIA                  
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PRIMERA DIVISION                         FECHA DE JUEGO: 01/09/2018
CARRERAS ATLETIC CLUB                   2
GOLEADOR/S:
       26393856  GONZALEZ MATIAS JESUS                    1
       25588323  GUEVARA ALEJANDRO ALBERTO                1
AMONESTADO/S:
       24443356  LUJAN GUSTAVO GERMAN                    
       25588323  GUEVARA ALEJANDRO ALBERTO               
       26527520  CESPEDES FERNANDEZ DAVID MARIO          
SUSPENDIDO/S:
EDUARDO HERTZ                           2
GOLEADOR/S:
       24383130  ARISTE ENZO GABRIEL                      2
AMONESTADO/S:
       25180363  EROLES JOSE IGNACIO                     
       27484256  SABLIC HERNAN JAVIER                    
       24383130  ARISTE ENZO GABRIEL                     
       22094978  BAEZ JULIO                              
SUSPENDIDO/S:
       25095227  BAEZ SILVIO RAUL. UNA (1) FECHA, ART. 207
ARBITRO: CARLOS FOGLIATI               
DEFINICION POR PENALES: CARRERAS AC (4) - EDUARDO HERTZ (5)
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PRIMERA DIVISION                         FECHA DE JUEGO: 02/09/2018
BOMBAL JUNIORS CLUB                     2
GOLEADOR/S:
       23794961  SCURIATI HERNAN                          2
AMONESTADO/S:
       23957949  TIBALDI RAUL                            
       21625054  STEFANI RICARDO DANIEL G.               
SUSPENDIDO/S:
LOS ANDES S.I.M.D. Y C.                 2
GOLEADOR/S:
       27538917  MOZZI EZEQUIEL                           1
       24221691  CASTRO JOSE ALBERTO                      1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: RUBEN MENGIBAR                
DEFINICION POR PENALES: BOMBAL JUNIORS (4) - LOS ANDES (5)
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PRIMERA DIVISION                         FECHA DE JUEGO: 02/09/2018
FIRMAT FOTBALL CLUB                     2
GOLEADOR/S:
       25178559  PANADERO SEBASTIAN                       1
       25459991  LUNA GONZALO                             1
AMONESTADO/S:
       27862797  ARCANGIOLI IVAN MARTIN                  
       26527539  INDELANGELO MARTIN IGNACIO              
       25459973  POEYLAUT DIEGO GASTON                   
       24953650  PICCIRILLI FABRICIO ARIEL               
SUSPENDIDO/S:
       26686905  SCOZZIERO HERNAN. UNA (1) FECHA, ART. 207
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND               2
GOLEADOR/S:
       24768117  ROMERO CESAR GUSTAVO                     2
AMONESTADO/S:
       24768117  ROMERO CESAR GUSTAVO                    
       28495661  ORTIGOZA FRANCO EUGENIO                 
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: HECTOR JOSE QUINTELA          
DEFINICION POR PENALES: FIRMAT FBC (3) - INDEPENDIENTE FC (4)
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NOMINA DE JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

EDUARDO HERTZ 22094978 BAEZ JULIO

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NOMINA DE JUGADORES CON CINCO AMARILLAS

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REUNION DEL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA EL DIA 03/09/2018
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