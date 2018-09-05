LDDS 2018, boletín oficial N° 13 fútbol Senior

BOLETIN OFICIAL Nº 13 / 2018
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CUARTOS DE FINAL – PARTIDOS UNICOS – FUTBOL SENIOR
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PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/09/2018
C.GRAL SAN MARTIN 5
GOLEADOR/S:
24403760 MIHOVILCEVICH LEANDRO PABLO 1
23038050 MARRACINI GERMAN DARIO 1
26590354 SIERRA DIEGO EZEQUIEL 1
25617932 MANSILLA ROQUE 1
29285105 VAZQUEZ ROBERTO CARLOS 1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
IRSA DE WHEELWRIGHT 3
GOLEADOR/S:
25574989 DERRABANO MARCELO EZEQUIEL 1
26203483 TELIZ JUAN IGNACIO 1
27223731 OJEDA CESAR LUIS 1
AMONESTADO/S:
22130141 RIVAROLA CLAUDIO FABIAN
23057159 CHAMORRO SILVIO GABRIEL
27223731 OJEDA CESAR LUIS
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: DIEGO ATENCIA
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PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/09/2018
CARRERAS ATLETIC CLUB 2
GOLEADOR/S:
26393856 GONZALEZ MATIAS JESUS 1
25588323 GUEVARA ALEJANDRO ALBERTO 1
AMONESTADO/S:
24443356 LUJAN GUSTAVO GERMAN
25588323 GUEVARA ALEJANDRO ALBERTO
26527520 CESPEDES FERNANDEZ DAVID MARIO
SUSPENDIDO/S:
EDUARDO HERTZ 2
GOLEADOR/S:
24383130 ARISTE ENZO GABRIEL 2
AMONESTADO/S:
25180363 EROLES JOSE IGNACIO
27484256 SABLIC HERNAN JAVIER
24383130 ARISTE ENZO GABRIEL
22094978 BAEZ JULIO
SUSPENDIDO/S:
25095227 BAEZ SILVIO RAUL. UNA (1) FECHA, ART. 207
ARBITRO: CARLOS FOGLIATI
DEFINICION POR PENALES: CARRERAS AC (4) - EDUARDO HERTZ (5)
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PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 02/09/2018
BOMBAL JUNIORS CLUB 2
GOLEADOR/S:
23794961 SCURIATI HERNAN 2
AMONESTADO/S:
23957949 TIBALDI RAUL
21625054 STEFANI RICARDO DANIEL G.
SUSPENDIDO/S:
LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 2
GOLEADOR/S:
27538917 MOZZI EZEQUIEL 1
24221691 CASTRO JOSE ALBERTO 1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: RUBEN MENGIBAR
DEFINICION POR PENALES: BOMBAL JUNIORS (4) - LOS ANDES (5)
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PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 02/09/2018
FIRMAT FOTBALL CLUB 2
GOLEADOR/S:
25178559 PANADERO SEBASTIAN 1
25459991 LUNA GONZALO 1
AMONESTADO/S:
27862797 ARCANGIOLI IVAN MARTIN
26527539 INDELANGELO MARTIN IGNACIO
25459973 POEYLAUT DIEGO GASTON
24953650 PICCIRILLI FABRICIO ARIEL
SUSPENDIDO/S:
26686905 SCOZZIERO HERNAN. UNA (1) FECHA, ART. 207
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 2
GOLEADOR/S:
24768117 ROMERO CESAR GUSTAVO 2
AMONESTADO/S:
24768117 ROMERO CESAR GUSTAVO
28495661 ORTIGOZA FRANCO EUGENIO
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: HECTOR JOSE QUINTELA
DEFINICION POR PENALES: FIRMAT FBC (3) - INDEPENDIENTE FC (4)
-------------------------------------------------------------------------------------NOMINA DE JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
EDUARDO HERTZ 22094978 BAEZ JULIO
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NOMINA DE JUGADORES CON CINCO AMARILLAS
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REUNION DEL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA EL DIA 03/09/2018
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