LDDS 2018, Boletín Oficial N° 18 Categoría "B"

El abogado y dirigente del PJ falleció este sábado a la noche en un accidente con su auto por la ruta 36. Tenía 69 años y preparaba su regreso al escenario político nacional. Conmoción en el mundo polítca





El auto del ex gobernador quedó destrozado tras el impacto.(@Sintesis_13 )1/2



De la Sota mantenía reuniones y preparaba su regreso al escenario político nacional.(@DelaSotaOk)2/2



El ex gobernador de Córdoba y ex candidato presidencial, José Manuel de la Sota, murió este sábado a la noche en un accidente automovilístico.



Según las primeras informaciones, el siniestro vial ocurrió cerca de las 20 en la ruta 36, a la altura de Altos Fierro, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba.



De la Sota, de 69 años, viajaba solo en su auto y chocó contra un camión. La noticia fue confirmada por el intendente de Alta Gracia, Facundo Torres. La misma versión fue sostenida por varias fuentes cercanas al ex mandatario, informó La Voz.



En agosto pasado, el ex gobernador había viajado a España y se someti…