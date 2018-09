LDDS 2018, boletín oficial N° 29 divisiones mayores

BOLETIN OFICIAL Nº 29 / 2018

-------------------------------------------------------------------------------------

8ª FECHA – TORNEO CLAUSURA – DIVISIONES MAYORES TORNEO OFICIAL – COPA SATURNI S.A

-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 02/09/2018

C.GRAL SAN MARTIN 4

GOLEADOR/S:

40617362 DI MARCO BRUNO MARTIN 1

33619865 RINAUDO ANDRES RICARDO 1

35647882 VILLALBA MIGUEL ANGEL 1

34714875 ESCOBAR CLAUDIO EZEQUIEL 1

AMONESTADO/S:

33619865 RINAUDO ANDRES RICARDO

32908339 CASANOVA FRANCO NICOLAS

SUSPENDIDO/S:

C.A. PAZ 2

GOLEADOR/S:

35078737 ALONSO RAMIRO 2

AMONESTADO/S:

40363033 PACE BRUNO GUIDO

41216652 MARINELLI NAHUEL HERNAN

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: ROBERTO GILARDI

-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 02/09/2018

EDUARDO HERTZ 1

GOLEADOR/S:

36210349 CIANI FRANCO EZEQUIEL 1

AMONESTADO/S:

35750446 LIBERTI ANGEL DAVID

34145354 BLANCO LUCIANO MARTIN

SUSPENDIDO/S:

C.A. ACEBAL 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

38239947 COMPAGNUCCI DANTE MAURO

34171861 DELLAMAGGIORA JULIAN

32892128 NARDONE MARCOS

SUSPENDIDO/S:

38900066 GARCIA ALAN SERGIO. DOS (2) FECHAS, ART. 201/B/4

ARBITRO: NAHUEL FRANCO

-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 02/09/2018

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

39371400 GRECO MAURO ANDRES

SUSPENDIDO/S:

39687400 BO YAIR MARCOS. SUSPENSION PROVISORIA, ART. 22

38979015 PAPA GONZALO ANDRES. SUSPENSION PROVISORIA, ART. 22

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 2

GOLEADOR/S:

40121009 BUSTOS CABRERA LUCIANO ISRAEL 1

37403985 GIAMPAOLI NICOLAS JOSE 1

AMONESTADO/S:

39504993 CASTELAR NICOLAS

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: RODRIGO VIDAL

-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 02/09/2018

FIRMAT FOTBALL CLUB 4

GOLEADOR/S:

40844981 COLANERI JUAN BERNARDO 1

28956399 ROSAS MARIO 1

36730918 RENZI NICOLAS 1

38902592 MONTES DE OCA TOMAS 1

AMONESTADO/S:

27772186 MUÑOZ MUSTAFA JAVIER DAVID

32074425 DANELON ALEXIS RAUL

37814131 URQUIZA FACUNDO NAHUEL

SUSPENDIDO/S:

BERNARDINO RIVADAVIA 3

GOLEADOR/S:

37573726 MORAN NICOLAS EUGENIO 2

35022385 DE NICHILO FRANCO NICOLAS 1

AMONESTADO/S:

35447335 TAMBASCIA FERNANDO NICOLAS

37573727 MORAN LUCIANO ARIEL

37573726 MORAN NICOLAS EUGENIO

SUSPENDIDO/S:

43379292 PERALTA MAURICIO RUBEN. UNA (1) FECHA, ART. 207

ARBITRO: JAVIER CARO AGUIRRE

-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 02/09/2018

SPORTIVO BOMBAL 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

32818435 VALACCO ESTEBAN

33538232 BONIFAZI LEONEL MATIAS

32391606 QUADRINI MARCOS ADRIAN

SUSPENDIDO/S:

SPORTING CLUB SOCIAL 1

GOLEADOR/S:

37335140 VALDIVIA LUCAS GABRIEL 1

AMONESTADO/S:

35583822 COFONE PABLO ANGEL

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: MARTIN ALANIZ

-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 02/09/2018

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 2

GOLEADOR/S:

33923143 CABRERA CRISTIAN SEBASTIAN 1

38087595 MOZZI FACUNDO ANDRES 1

AMONESTADO/S:

33923143 CABRERA CRISTIAN SEBASTIAN

SUSPENDIDO/S:

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

39687301 BLAS MIGUEL

41637935 MARONE AGUSTIN

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: GUSTAVO SALINAS

-------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 02/09/2018

C.GRAL SAN MARTIN 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

40617385 SOLARES TOBIAS

42611108 ROJAS NICOLAS R.

SUSPENDIDO/S:

39950963 LEZICA MAURICIO NICOLAS. UNA (1) FECHA, ART. 207

C.A. PAZ 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

35078751 BANDUINI ERIC

41731651 SOSA LUCAS AUGUSTO

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: JORGE RODRIGUEZ

-------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 02/09/2018

EDUARDO HERTZ 1

GOLEADOR/S:

42031521 FERREYRA MATIAS 1

AMONESTADO/S:

43715902 DI CARLO MARCOS

31088622 BASUALDO ELIAS

41657682 GRIFFO MARCO ANTONIO

SUSPENDIDO/S:

C.A. ACEBAL 1

GOLEADOR/S:

40278428 GOMEZ MATIAS HONORIO 1

AMONESTADO/S:

41634708 SCOPPA FRANCO

40316416 SALDARI ALEJO

38725373 URQUIZA GUILLERMO AMADO

37279526 FRUTOS FAUSTO

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: DANIEL MEDORI

-------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 02/09/2018

FIRMAT FOTBALL CLUB 6

GOLEADOR/S:

41942869 BARRETO MAXIMILIANO AGUSTIN 1

6617104 KAWAMURA CHISATO 3

41657020 BASCIANO ALFANO LEONARDO 1

37817162 VARGAS EZEQUIEL ANDRES 1

AMONESTADO/S:

41635975 CARRANZA ARIEL JESUS

SUSPENDIDO/S:

BERNARDINO RIVADAVIA 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

36765639 GOMEZ SANTIAGO

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: JUAN CRUZ ESPIP

-------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 02/09/2018

SPORTIVO BOMBAL 2

GOLEADOR/S:

39454308 SANTANDREU ALVARO 2

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

42531591 BONIFAZI AGUSTIN. UNA (1) FECHA, ART. 207

SPORTING CLUB SOCIAL 3

GOLEADOR/S:

40283391 ALEGRE RICARDO JESUS 1

40452165 OCAMPO JONATAN EZEQUIEL 2

AMONESTADO/S:

39503000 MIGLIORELLI AGUSTIN

40452165 OCAMPO JONATAN EZEQUIEL

38240946 GOROSITO MAXIMILIANO

40283391 ALEGRE RICARDO JESUS

SUSPENDIDO/S:

42530757 DIAZ AMADEO. DOS (2) FECHAS, ART. 207 Y 186

ARBITRO: EMANUEL ALVAREZ

-------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 02/09/2018

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 1

GOLEADOR/S:

33594581 REYNOSO MAURICIO 1

AMONESTADO/S:

41729627 DEL GROSSO ALAN AGUSTIN

42559966 GAMBINI VALENTIN JESUS

SUSPENDIDO/S:

25959811 TILIO MARCELO SEBASTIAN. UNA (1) FECHA, ART. 186 Y 260

43425013 ROLON ENZO DAMIAN. TRES (3) FECHAS, ART. 200/B

41731638 CIRUCICH SEBASTIAN. CUATRO (4) FECHAS, ART. 207 Y 200/A/10

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 1

GOLEADOR/S:

42328299 NAVARRO ULISES URIEL 1

AMONESTADO/S:

42204414 VODANOVICH IGNACIO JAVIER

37403767 MAYER EMILIANO RICARDO

33596401 CARRANZA EZEQUIEL ROLANDO

SUSPENDIDO/S:

41407461 SAUCEDO RIZZI FRANCISCO. TRES (3) FECHAS, ART. 200/A/3

ARBITRO: AGUSTIN PERALTA

-------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 02/09/2018

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 4

GOLEADOR/S:

41155646 MARTINEZ FACUNDO MANUEL 2

39454066 CAMPITELLI FRANCO OSCAR 2

AMONESTADO/S:

40452124 FARRE ALEJO

40027311 PEREZ BESSO AGUSTIN R.

SUSPENDIDO/S:

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

41360473 CARDINALE RENZO ADRIAN

45267321 GUTIERREZ IGNACIO ANTONIO

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: IVAN AVILA

-------------------------------------------------------------------------------------

NOMINA DE JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 31534900 SACRAMONE SEBASTIAN RAUL

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 38981896 BENEDETTI BRUNO

C.A. ACEBAL 40278459 AMORES RENZO ISMAEL

C.A. ACEBAL 39049617 ROMITI JUAN MANUEL

C.A. ACEBAL 41634708 SCOPPA FRANCO

C.A. ACEBAL 40316416 SALDARI ALEJO

C.A. ACEBAL 39049621 SALDARI TOMAS

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 36607364 DI PIETRO LAUREANO GUSTAVO

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 32899471 BUSTAMANTE LEANDRO ARIEL

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 32219882 GALETTI JOSE ALBERTO

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 41085887 RICARDO JUAN MARCELO

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 42204414 VODANOVICH IGNACIO JAVIER

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 39504993 CASTELAR NICOLAS

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 41405750 GIMENEZ FRANCO

BERNARDINO RIVADAVIA 39688778 ROSELLO LUCIO

BERNARDINO RIVADAVIA 39688795 ELEONORI ALEJANDRO

BERNARDINO RIVADAVIA 36765639 GOMEZ SANTIAGO

C.A. PAZ 33641077 VELAZQUEZ JONATAN GUILLERMO

C.A. PAZ 30265882 TASSILE RICARDO ARIEL

C.A. PAZ 35078751 BANDUINI ERIC

C.A. PAZ 41731651 SOSA LUCAS AUGUSTO

C.A. PAZ 42560206 MONTENEGRO ESTEBAN TOMAS

EDUARDO HERTZ 39566418 RIQUEL NUÑEZ JUAN CRUZ

EDUARDO HERTZ 35750471 PERONJA SEBASTIAN

OLIMPIA SANTA TERESA 35163106 ORTIZ ROBERTO

OLIMPIA SANTA TERESA 41160597 PIAZZA LEANDRO M.

OLIMPIA SANTA TERESA 28895064 CANTONS CLAUDIO ADRIAN

OLIMPIA SANTA TERESA 40363925 VARGETTO JUAN P.

OLIMPIA SANTA TERESA 39814800 RESSIA AGUSTIN C.

OLIMPIA SANTA TERESA 32803386 DOMINGUEZ ALAN LEONARDO

SPORTIVO BOMBAL 44062738 MEDINA DARDO LEONEL

SPORTIVO BOMBAL 39454365 MATEUCCI FRANCO

FIRMAT FOTBALL CLUB 44063765 GATICA OCTAVIO NICOLAS

FIRMAT FOTBALL CLUB 38902695 HOYO MATIAS

FIRMAT FOTBALL CLUB 41942891 CINALLI MATIAS

FIRMAT FOTBALL CLUB 37817162 VARGAS EZEQUIEL ANDRES

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 40027311 PEREZ BESSO AGUSTIN R.

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 31788770 AVANZINI MARIANO MIGUEL FIDEL

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 33923143 CABRERA CRISTIAN SEBASTIAN

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 37299666 RAMIREZ AXEL U.

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 40118727 RIGUETTO FRANCO

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 42698520 MORENO LEONARDO LEONEL

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 42332219 ZANCOCCHIA LUCAS BLAS

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 40857276 PLASENCIA NICOLAS

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 34173603 BOMBA MATIAS

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 41637935 MARONE AGUSTIN

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 42770224 FABIANI FACUNDO

SPORTING CLUB SOCIAL 40452116 ORELLANO BRUNO ANDRES

SPORTING CLUB SOCIAL 35290052 FERNANDEZ JONATAN MATIAS

SPORTING CLUB SOCIAL 39454096 PERUCCI JUAN MARIA

SPORTING CLUB SOCIAL 34587859 GELATINI FERNAN OCTAVIO

C.GRAL SAN MARTIN 40617374 PAOLETTI JUAN MANUEL

C.GRAL SAN MARTIN 33465324 FERMANI JULIAN

C.GRAL SAN MARTIN 39121849 MARTINEZ IGNACIO

-------------------------------------------------------------------------------------

NOMINA DE JUGADORES CON CINCO AMARILLAS

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 42559966 GAMBINI VALENTIN JESUS

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 33596401 CARRANZA EZEQUIEL ROLANDO

BERNARDINO RIVADAVIA 37573727 MORAN LUCIANO ARIEL

SPORTIVO BOMBAL 32818435 VALACCO ESTEBAN

FIRMAT FOTBALL CLUB 37814131 URQUIZA FACUNDO NAHUEL

SPORTING CLUB SOCIAL 35583822 COFONE PABLO ANGEL

SPORTING CLUB SOCIAL 38240946 GOROSITO MAXIMILIANO

C.GRAL SAN MARTIN 32908339 CASANOVA FRANCO NICOLAS

--------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I:

-------------------------------------------------------------------------------------

7ª FECHA – RONDA 2 – LDDS 2018 – DIVISIONES INFERIORES

-------------------------------------------------------------------------------------

TERCERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/09/2018

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 1

GOLEADOR/S:

43425038 RIGUETTO NICOLAS 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 1

GOLEADOR/S:

43282917 BUSTOS NAHUEL CERAFINO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: IVAN AVILA

-------------------------------------------------------------------------------------

TERCERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/09/2018

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 3

GOLEADOR/S:

44470862 CABAÑA ESTEBAN LEONEL 1

43282888 MOZZI RAUL AGUSTIN 1

43715926 MARTINEZ AGUSTIN SANTIAGO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

C.A. ACEBAL 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: RODRIGO FERREYRA

-------------------------------------------------------------------------------------

TERCERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/09/2018

BERNARDINO RIVADAVIA 1

GOLEADOR/S:

43599731 VEGA OSCAR 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

43580263 DENEGRI GONDOLA DANTE. DOS (2) FECHAS, ART. 203

OLIMPIA SANTA TERESA 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

41490392 GALLUCCI BENJAMIN ANDRES. DOS (2) FECHAS, ART. 203

ARBITRO: GASTON LEMOS

-------------------------------------------------------------------------------------

TERCERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/09/2018

EDUARDO HERTZ 1

GOLEADOR/S:

43615842 NEGRETE IGNACIO GUSTAVO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

SPORTING CLUB SOCIAL 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: FRANCO MARTIN

-------------------------------------------------------------------------------------

TERCERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/09/2018

CARRERAS ATLETIC CLUB 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 3

GOLEADOR/S:

43578723 GARCIA MARCOS URIEL 1

44062927 BRUCESSI MATIAS EMANUEL 1

44067936 PALACIOS RODRIGO ALEJANDRO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: NAHUEL FOGLIATI

-------------------------------------------------------------------------------------

TERCERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/09/2018

FIRMAT FOTBALL CLUB 1

GOLEADOR/S:

43166769 NAVARRO JUAN CRUZ 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

SPORTIVO BOMBAL 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: DANIEL MEDORI

-------------------------------------------------------------------------------------

CUARTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/09/2018

C.A. PAZ 2

GOLEADOR/S:

44766473 BELLOTTO SANTIAGO LISANDRO 1

44063596 MARTURANO LORENZO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

C.GRAL SAN MARTIN 6

GOLEADOR/S:

44063579 ESTEVEZ JOAQUIN 1

44063592 GODOY DYLAN EZEQUIEL 1

45413404 VILLALBA ABRAHAN FEDERICO 4

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

25326265 GALLO GERMAN DARIO (DT). DOS (2) FECHAS, ART. 186 Y 260

ARBITRO: ELIAS YACONO

-------------------------------------------------------------------------------------

CUARTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/09/2018

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 2

GOLEADOR/S:

45267321 GUTIERREZ IGNACIO ANTONIO 1

44995751 BORRACCI THIAGO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 2

GOLEADOR/S:

45058260 HERRERA JOAQUIN EZEQUIEL 2

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: CRISTIAN AVACA

-------------------------------------------------------------------------------------

CUARTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/09/2018

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

C.A. ACEBAL 1

GOLEADOR/S:

44179781 FISCALINI LUCAS 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: GIANLUCA CONTARINO

-------------------------------------------------------------------------------------

CUARTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/09/2018

BERNARDINO RIVADAVIA 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

OLIMPIA SANTA TERESA 1

GOLEADOR/S:

44466794 MAZZUCHELLI OCTAVIO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: EZEQUIEL MAINI

-------------------------------------------------------------------------------------

CUARTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/09/2018

CARRERAS ATLETIC CLUB 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 2

GOLEADOR/S:

45343484 MASCAMBRONI CONSTANTINO 2

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: PATRICIO MOREIRA

-------------------------------------------------------------------------------------

CUARTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/09/2018

FIRMAT FOTBALL CLUB 4

GOLEADOR/S:

45267502 ORSI DANTE 1

45827512 TRONCOSO TOMAS GABRIEL 1

45412236 ZAGAGLIA MAURO 1

45831963 ARRIOLA IÑAKI 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

SPORTIVO BOMBAL 1

GOLEADOR/S:

45343485 RIQUELME RAMIRO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: FEDERICO MALLAVIABARRENA

-------------------------------------------------------------------------------------

QUINTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/09/2018

C.A. PAZ 1

GOLEADOR/S:

46299389 VERGINI GUIDO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

46492114 MAMANI MAXIMO ALFONSO. UNA (1) FECHA, ART. 203

C.GRAL SAN MARTIN 1

GOLEADOR/S:

46539134 MIHOVILCEVICH SEBASTIAN IGNACIO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

46651597 SOLIS CESAR FABIO. UNA (1) FECHA, ART. 203

ARBITRO: AGUSTIN SANTIAGO

-------------------------------------------------------------------------------------

QUINTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/09/2018

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 2

GOLEADOR/S:

46220980 AIELLO ERNESTO 1

46220985 PERGULO GIAN LUCAS 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 4

GOLEADOR/S:

46369220 ESPINDOLA SANTIAGO DAVID 1

46135449 DIAZ ALEJANDRO 2

47038312 PALACIOS AGUIRRE LORENZO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: NICOLAS GONCALVES

-------------------------------------------------------------------------------------

QUINTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/09/2018

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 2

GOLEADOR/S:

46043929 BIANCONI SANTIAGO TOMAS 2

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

C.A. ACEBAL 2

GOLEADOR/S:

46575945 ROSSI GERONIMO NAIM 1

46496683 ESTECHO MARTIN CLAUDIO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: JULIAN BRAS

-------------------------------------------------------------------------------------

QUINTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/09/2018

BERNARDINO RIVADAVIA 2

GOLEADOR/S:

46366882 STAMPONI TIAGO 1

47207593 RISSO VALENTINO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

OLIMPIA SANTA TERESA 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: AGUSTIN ZAPATA MUSSART

-------------------------------------------------------------------------------------

QUINTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/09/2018

CARRERAS ATLETIC CLUB 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: MAXIMILIANO BOGLIONE

-------------------------------------------------------------------------------------

QUINTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/09/2018

FIRMAT FOTBALL CLUB 2

GOLEADOR/S:

46369214 FARIAS JULIAN EZEQUIEL 1

46654566 BURKE GASPAR 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

SPORTIVO BOMBAL 1

GOLEADOR/S:

46044074 HEINZE ELISEO EMANUEL 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: DANIEL MEDORI

-------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

TABLAS DE POSICIONES

--------------------------------------------------------------------------------

1ª DIVISION – TORNEO CLAUSURA

--------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE J G E P PTS GF GE DIF

--------------------------------------------------------------------------------

C.A. ACEBAL 8 5 1 2 16 13 8 5

SPORTIVO BOMBAL 7 5 0 2 15 12 7 5

FIRMAT FOTBALL CLUB 8 4 3 1 15 14 10 4

SPORTING CLUB SOCIAL 8 4 1 3 13 12 11 1

BERNARDINO RIVADAVIA 7 3 3 1 12 13 10 3

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 8 2 6 0 12 6 3 3

C.GRAL SAN MARTIN 7 3 1 3 10 9 9 0

OLIMPIA SANTA TERESA 7 2 2 3 8 10 10 0

EDUARDO HERTZ 7 2 2 3 8 9 10 -1

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 7 2 2 3 8 6 8 -2

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 8 2 2 4 8 8 12 -4

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 7 1 2 4 5 4 8 -4

C.A. PAZ 7 0 1 6 1 4 14 -10

--------------------------------------------------------------------------------

2ª DIVISION – TORNEO CLAUSURA

--------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE J G E P PTS GF GE DIF

--------------------------------------------------------------------------------

C.A. ACEBAL 8 6 2 0 20 21 6 15

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 8 5 1 2 16 14 7 7

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 8 3 5 0 14 16 7 9

SPORTING CLUB SOCIAL 8 4 2 2 14 7 5 2

FIRMAT FOTBALL CLUB 8 3 3 2 12 15 4 11

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 7 2 3 2 9 6 7 -1

EDUARDO HERTZ 7 2 2 3 8 6 9 -3

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 7 2 2 3 8 10 17 -7

C.GRAL SAN MARTIN 7 1 4 2 7 5 8 -3

OLIMPIA SANTA TERESA 7 2 1 4 7 12 17 -5

SPORTIVO BOMBAL 7 1 2 4 5 7 12 -5

BERNARDINO RIVADAVIA 7 1 2 4 5 6 15 -9

C.A. PAZ 7 0 3 4 3 5 16 -11

--------------------------------------------------------------------------------

3ª DIVISION – TABLA GENERAL

--------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE J G E P PTS GF GE DIF

--------------------------------------------------------------------------------

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 16 10 5 1 35 41 18 23

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 18 10 5 3 35 39 26 13

BERNARDINO RIVADAVIA 17 10 3 4 33 35 18 17

C.A. ACEBAL 16 9 4 3 31 19 13 6

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 18 8 5 5 29 34 23 11

FIRMAT FOTBALL CLUB 17 7 6 4 27 32 19 13

EDUARDO HERTZ 17 8 3 6 27 23 24 -1

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 17 6 3 8 21 26 31 -5

OLIMPIA SANTA TERESA 16 5 3 8 18 20 22 -2

SPORTING CLUB SOCIAL 17 2 5 10 11 16 34 -18

SPORTIVO BOMBAL 16 1 5 10 8 7 23 -16

CARRERAS ATLETIC CLUB 17 1 1 15 4 15 56 -41

--------------------------------------------------------------------------------

4ª DIVISION – TABLA GENERAL

--------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE J G E P PTS GF GE DIF

--------------------------------------------------------------------------------

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 19 15 3 1 48 50 13 37

C.A. PAZ 19 13 4 2 43 44 22 22

OLIMPIA SANTA TERESA 19 9 6 4 33 36 17 19

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 19 9 6 4 33 33 18 15

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 18 8 4 6 28 30 23 7

C.A. ACEBAL 19 7 7 5 28 22 23 -1

C.GRAL SAN MARTIN 18 7 5 6 26 30 23 7

FIRMAT FOTBALL CLUB 18 5 5 8 20 22 20 2

CARRERAS ATLETIC CLUB 18 4 8 6 20 22 33 -11

BERNARDINO RIVADAVIA 17 5 3 9 18 28 24 4

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 19 3 6 10 15 18 36 -18

SPORTIVO BOMBAL 17 0 6 11 6 14 46 -32

SPORTING CLUB SOCIAL 18 0 5 13 5 17 68 -51

--------------------------------------------------------------------------------

5ª DIVISION – TABLA GENERAL

--------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE J G E P PTS GF GE DIF

--------------------------------------------------------------------------------

FIRMAT FOTBALL CLUB 19 17 1 1 52 65 8 57

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 18 17 0 1 51 45 9 36

C.A. PAZ 18 11 3 4 36 43 14 29

CARRERAS ATLETIC CLUB 19 8 5 6 29 22 27 -5

BERNARDINO RIVADAVIA 17 8 4 5 28 26 17 9

C.GRAL SAN MARTIN 19 7 5 7 26 30 28 2

SPORTIVO BOMBAL 18 8 1 9 25 25 22 3

C.A. ACEBAL 18 6 6 6 24 22 26 -4

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 18 4 7 7 19 19 35 -16

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 18 4 2 12 14 21 42 -21

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 19 3 5 11 14 12 44 -32

EDUARDO HERTZ 18 2 3 13 9 11 37 -26

OLIMPIA SANTA TERESA 19 2 2 15 8 12 44 -32













PARTIDO DE PRIMERA DIVISION: BLANCO Y NEGRO vs AT. ARGENTINO(FECHA DE JUEGO: 02/09/2018 – ARBITRO: RODRIGO VIDAL)SE CORRE VISTA DEL INFORME ARBITRAL A LOS JUGADORES BO YAIR MARCOS (39687400) Y PAPA GONZALO ANDRES (38979015), AMBOS DEL CLUB BLANCO Y NEGRO DE ALCORTA, PARA QUE TOMEN CONOCIMIENTO DEL MISMO Y FORMULEN EL DESCARGO CORRESPONDIENTE.-------------------------------------------------------------------------------------ANEXO II:PARTIDO DE PRIMERA DIVISION: SPORTIVO BOMBAL vs SPORTING CS(FECHA DE JUEGO: 02/09/2018 – ARBITRO: MARTIN ALANIZ)SUSPENSION DE QUINCE (15) DIAS AL ÁRBITRO DEL ENCUENTRO, SR. MARTIN ALANIZ –ART. 276--------------------------------------------------------------------------------------ANEXO III:PARTIDO DE PRIMERA DIVISION: SPORTING CS vs BLANCO Y NEGRO(FECHA DE JUEGO: 26/08/2018 – ARBITRO: MARCOS CONFORTI)SOBRE EL INFORME ARBITRAL DEL PARTIDO DE REFERENCIA, HABIENDO RECIBIDO EL DESCARGO CORRESPONDIENTE: EL H.T.P. RESUELVE:SANCIONAR AL JUGADOR BARRIENTOS BRUNO (39687302), DEL CLUB BLANCO Y NEGRO DE ALCORTA, CON LA PENA DE CUATRO (4) FECHAS, ART. 185.REUNIÓN DEL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA EL DIA 03/09/2018MIEMBROS PRESENTES:PRESIDENTE: GIUSTOZZI DARIO OSCARSECRETARIO: LUCIANI SERGIOVOCAL: LUCIANI RUBENVOCAL: GENTILE NELSON DANIEL