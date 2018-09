LDDS 2018, boletín oficial N° 30

BOLETIN OFICIAL Nº 30 / 2018

-------------------------------------------------------------------------------------

9ª FECHA – TORNEO CLAUSURA – DIVISIONES MAYORES TORNEO OFICIAL – COPA SATURNI S.A

-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 07/09/2018

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 2

GOLEADOR/S:

39504993 CASTELAR NICOLAS 1

37403985 GIAMPAOLI NICOLAS JOSE 1

AMONESTADO/S:

29276540 JUNCO DIEGO DANIEL

37403985 GIAMPAOLI NICOLAS JOSE

39248440 TAGLIAPIETRA IVAN DANIEL

SUSPENDIDO/S:

SPORTIVO BOMBAL 1

GOLEADOR/S:

33733430 AHUMADA LEANDRO 1

AMONESTADO/S:

40587348 ARANDA CRISTIAN NAHUEL

33538232 BONIFAZI LEONEL MATIAS

35647547 NATALI DARDO JUAN

32391606 QUADRINI MARCOS ADRIAN

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: GUILLERMO DOMINGUEZ

-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 09/09/2018

BERNARDINO RIVADAVIA 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

39688778 ROSELLO LUCIO

31789528 SAAVEDRA PABLO EDUARDO

39688795 ELEONORI ALEJANDRO

SUSPENDIDO/S:

30792605 SILVA VIERA RUBEN. UNA (1) FECHA, ART. 207

C.GRAL SAN MARTIN 2

GOLEADOR/S:

33619865 RINAUDO ANDRES RICARDO 1

35647882 VILLALBA MIGUEL ANGEL 1

AMONESTADO/S:

40617362 DI MARCO BRUNO MARTIN

33465324 FERMANI JULIAN

40365044 QUATRIN FACUNDO EZEQUIEL

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: VICTOR SINGH

-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 09/09/2018

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 1

GOLEADOR/S:

41731654 CARDINALE FRANCO MARTIN 1

AMONESTADO/S:

39687301 BLAS MIGUEL

41637935 MARONE AGUSTIN

37816567 CIANCHETTA EMANUEL

43425038 RIGUETTO NICOLAS

SUSPENDIDO/S:

36632182 MIGUEL RODRIGO. UNA (1) FECHA, ART. 207

34173603 BOMBA MATIAS. DOS (2) FECHAS, ART. 186

FIRMAT FOTBALL CLUB 1

GOLEADOR/S:

32074425 DANELON ALEXIS RAUL 1

AMONESTADO/S:

27772186 MUÑOZ MUSTAFA JAVIER DAVID

33490925 BULLERI MAXIMILIANO

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: LEANDRO FOGLIATI

-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 07/09/2018

C.A. ACEBAL 3

GOLEADOR/S:

39454587 CABRERA LAUTARO ELIAS 1

38725360 CIARROCCHI JUAN CRUZ 2

AMONESTADO/S:

39454587 CABRERA LAUTARO ELIAS

38725360 CIARROCCHI JUAN CRUZ

38239947 COMPAGNUCCI DANTE MAURO

SUSPENDIDO/S:

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 3

GOLEADOR/S:

32507998 SOSA PABLO ALEJANDRO 1

33826838 BOTTAZZI SEBASTIAN ARIEL 2

AMONESTADO/S:

37816699 LEMOS ARIEL ARNALDO

32507998 SOSA PABLO ALEJANDRO

40118717 MOYANO FRANCO

32780221 RAMIREZ MIGUEL ANGEL

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: JAVIER CARO AGUIRRE

-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 09/09/2018

OLIMPIA SANTA TERESA 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

29493256 SALVATORE ESTEBAN GABRIEL

35250755 BALDUCCI HECTOR M.

SUSPENDIDO/S:

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 1

GOLEADOR/S:

38087595 MOZZI FACUNDO ANDRES 1

AMONESTADO/S:

36607383 DI RINO FRANCO

33687366 ZUVIRIA JONATAN OSCAR

33252339 TOLEDO FERNANDO

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: LUCIANO CALCATERRA

-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 09/09/2018

C.A. PAZ 1

GOLEADOR/S:

31833243 VICENTE RODRIGO ALFREDO 1

AMONESTADO/S:

42270933 GAITAN GONZALO MARTIN

39371382 DI MARTINO FABRIZIO

39880570 GERCEK EMANUEL

SUSPENDIDO/S:

EDUARDO HERTZ 1

GOLEADOR/S:

37182480 RESTOVICH FRANCO LUJAN 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

34145354 BLANCO LUCIANO MARTIN. UNA (1) FECHA, ART. 207

ARBITRO: LAUREANO DEMARCHI

-------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 07/09/2018

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 1

GOLEADOR/S:

38902680 TARDINI FRANCO NICOLAS 1

AMONESTADO/S:

36730930 TUMINI ALEJANDRO OMAR

SUSPENDIDO/S:

SPORTIVO BOMBAL 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

39454321 FINOS HORACIO

42531561 ARANDA ALEXIS

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: NAHUEL FOGLIATI

-------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 09/09/2018

BERNARDINO RIVADAVIA 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

42559996 CARLETTI MARTIN

40363057 RODRIGUEZ AMADEO

38292023 TABOADA MAZZUCCO TAHIEL

40035875 FLORES RODRIGO H.

SUSPENDIDO/S:

C.GRAL SAN MARTIN 1

GOLEADOR/S:

43647240 LEZICA CARLOS EMANUEL 1

AMONESTADO/S:

42326679 AMAYA CLAUDIO WILLIANS

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: RODRIGO FERREYRA

-------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 09/09/2018

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 1

GOLEADOR/S:

44062928 FABIANI LUCA 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

FIRMAT FOTBALL CLUB 2

GOLEADOR/S:

37817162 VARGAS EZEQUIEL ANDRES 2

AMONESTADO/S:

38902695 HOYO MATIAS

41085811 CHIARA ALEXIS GABRIEL

41942891 CINALLI MATIAS

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: ANDRES MARINELLI

-------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 07/09/2018

C.A. ACEBAL 1

GOLEADOR/S:

40278428 GOMEZ MATIAS HONORIO 1

AMONESTADO/S:

40278428 GOMEZ MATIAS HONORIO

40278459 AMORES RENZO ISMAEL

SUSPENDIDO/S:

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

42332225 RODRIGUEZ ENZO DANIEL

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: MAXIMILIANO GAUNA

-------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 09/09/2018

OLIMPIA SANTA TERESA 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

33594412 SULLI ADRIAN H.

SUSPENDIDO/S:

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 4

GOLEADOR/S:

41160597 PIAZZA LEANDRO M. 1 (EN CONTRA)

40452124 FARRE ALEJO 1

37299666 RAMIREZ AXEL U. 1

39454066 CAMPITELLI FRANCO OSCAR 1

AMONESTADO/S:

40452124 FARRE ALEJO

40705099 GONZALEZ ELIO NOEL

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: FEDERICO FELITTI

-------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 09/09/2018

C.A. PAZ 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

39504647 BIANCOTTI TOMAS

38723142 ALBASINI NICOLAS

35078751 BANDUINI ERIC

41731651 SOSA LUCAS AUGUSTO

SUSPENDIDO/S:

EDUARDO HERTZ 1

GOLEADOR/S:

43715908 MATEUCCI SANTIAGO GABRIEL 1

AMONESTADO/S:

41657682 GRIFFO MARCO ANTONIO

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: JUAN CRUZ ESPIP

-------------------------------------------------------------------------------------

NOMINA DE JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 31534900 SACRAMONE SEBASTIAN RAUL

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 38981896 BENEDETTI BRUNO

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 32780221 RAMIREZ MIGUEL ANGEL

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 29806054 SOSA JOSE LUIS

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 32076979 JUNCO FABIAN

C.A. ACEBAL 40278428 GOMEZ MATIAS HONORIO

C.A. ACEBAL 39049617 ROMITI JUAN MANUEL

C.A. ACEBAL 41634708 SCOPPA FRANCO

C.A. ACEBAL 40316416 SALDARI ALEJO

C.A. ACEBAL 39049621 SALDARI TOMAS

C.A. ACEBAL 38239947 COMPAGNUCCI DANTE MAURO

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 36607364 DI PIETRO LAUREANO GUSTAVO

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 32899471 BUSTAMANTE LEANDRO ARIEL

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 32219882 GALETTI JOSE ALBERTO

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 41085887 RICARDO JUAN MARCELO

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 42204414 VODANOVICH IGNACIO JAVIER

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 39504993 CASTELAR NICOLAS

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 41405750 GIMENEZ FRANCO

BERNARDINO RIVADAVIA 42559996 CARLETTI MARTIN

BERNARDINO RIVADAVIA 36765639 GOMEZ SANTIAGO

C.A. PAZ 33641077 VELAZQUEZ JONATAN GUILLERMO

C.A. PAZ 30265882 TASSILE RICARDO ARIEL

C.A. PAZ 38723142 ALBASINI NICOLAS

C.A. PAZ 42560206 MONTENEGRO ESTEBAN TOMAS

EDUARDO HERTZ 39566418 RIQUEL NUÑEZ JUAN CRUZ

EDUARDO HERTZ 35750471 PERONJA SEBASTIAN

OLIMPIA SANTA TERESA 35163106 ORTIZ ROBERTO

OLIMPIA SANTA TERESA 41160597 PIAZZA LEANDRO M.

OLIMPIA SANTA TERESA 28895064 CANTONS CLAUDIO ADRIAN

OLIMPIA SANTA TERESA 40363925 VARGETTO JUAN P.

OLIMPIA SANTA TERESA 33594412 SULLI ADRIAN H.

OLIMPIA SANTA TERESA 39814800 RESSIA AGUSTIN C.

OLIMPIA SANTA TERESA 32803386 DOMINGUEZ ALAN LEONARDO

SPORTIVO BOMBAL 44062738 MEDINA DARDO LEONEL

SPORTIVO BOMBAL 39454365 MATEUCCI FRANCO

FIRMAT FOTBALL CLUB 44063765 GATICA OCTAVIO NICOLAS

FIRMAT FOTBALL CLUB 37817162 VARGAS EZEQUIEL ANDRES

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 40027311 PEREZ BESSO AGUSTIN R.

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 31788770 AVANZINI MARIANO MIGUEL FIDEL

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 33923143 CABRERA CRISTIAN SEBASTIAN

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 36220505 ZALLIO FRANCO ROBERTO

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 37299666 RAMIREZ AXEL U.

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 33109554 MACCARI MARCOS

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 40118727 RIGUETTO FRANCO

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 42698520 MORENO LEONARDO LEONEL

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 42332219 ZANCOCCHIA LUCAS BLAS

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 40857276 PLASENCIA NICOLAS

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 34173603 BOMBA MATIAS

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 42770224 FABIANI FACUNDO

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 31975674 CAFFA ALBANO JOSE

SPORTING CLUB SOCIAL 40452116 ORELLANO BRUNO ANDRES

SPORTING CLUB SOCIAL 35290052 FERNANDEZ JONATAN MATIAS

SPORTING CLUB SOCIAL 39454096 PERUCCI JUAN MARIA

SPORTING CLUB SOCIAL 34587859 GELATINI FERNAN OCTAVIO

C.GRAL SAN MARTIN 40617374 PAOLETTI JUAN MANUEL

C.GRAL SAN MARTIN 40365044 QUATRIN FACUNDO EZEQUIEL

C.GRAL SAN MARTIN 39121849 MARTINEZ IGNACIO

-------------------------------------------------------------------------------------

NOMINA DE JUGADORES CON CINCO AMARILLAS

C.A. ACEBAL 40278459 AMORES RENZO ISMAEL

BERNARDINO RIVADAVIA 39688778 ROSELLO LUCIO

BERNARDINO RIVADAVIA 39688795 ELEONORI ALEJANDRO

C.A. PAZ 35078751 BANDUINI ERIC

C.A. PAZ 41731651 SOSA LUCAS AUGUSTO

FIRMAT FOTBALL CLUB 38902695 HOYO MATIAS

FIRMAT FOTBALL CLUB 41942891 CINALLI MATIAS

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 41637935 MARONE AGUSTIN

C.GRAL SAN MARTIN 33465324 FERMANI JULIAN

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

8ª FECHA – RONDA 2 – LDDS 2018 – DIVISIONES INFERIORES

-------------------------------------------------------------------------------------

TERCERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 08/09/2018

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 1

GOLEADOR/S:

42770231 ACUÑA GERONIMO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

FIRMAT FOTBALL CLUB 1

GOLEADOR/S:

44022504 PERETTI FRANCO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: ANDRES MARINELLI

-------------------------------------------------------------------------------------

TERCERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 08/09/2018

SPORTING CLUB SOCIAL 2

GOLEADOR/S:

43234820 RUGGERI MARIANO TEO 1

44291315 VINOVO LEONEL ALEJANDRO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

CARRERAS ATLETIC CLUB 2

GOLEADOR/S:

43233786 GODOY MARCOS JOAQUIN 1

42559974 FABRE JOSE MARIA 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: ALBERTO NUÑEZ

-------------------------------------------------------------------------------------

TERCERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 08/09/2018

OLIMPIA SANTA TERESA 2

GOLEADOR/S:

43577511 FONDATO FERNANDO FRANCISCO 1

41490359 CAVALLOTTI VALENTIN 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

EDUARDO HERTZ 2

GOLEADOR/S:

45506291 COCA URIEL SANTIAGO 1

43282881 NICOLAU FACUNDO FABIAN 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

45506291 COCA URIEL SANTIAGO. UNA (1) FECHA, ART. 207

ARBITRO: AGUSTIN PERALTA

-------------------------------------------------------------------------------------

TERCERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 08/09/2018

C.A. ACEBAL 1

GOLEADOR/S:

43577644 FRAZZI MATEO ROGELIO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

BERNARDINO RIVADAVIA 5

GOLEADOR/S:

43599731 VEGA OSCAR 1

44231573 PADULA ALEJANDRO MAXIMO 1

43599730 CACERES WALDEMAR 1

42768248 SALVATORE FEDERICO 2

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: JUAN CRUZ ESPIP

-------------------------------------------------------------------------------------

TERCERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 08/09/2018

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 2

GOLEADOR/S:

43381198 AGUIRRE WILLIANS EDUARDO 1

45508035 LOPEZ JULIO CESAR 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 1

GOLEADOR/S:

43576513 SPERNANZONI NAZARENO CARLOS 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: MAXIMILIANO GAUNA

-------------------------------------------------------------------------------------

CUARTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 08/09/2018

C.GRAL SAN MARTIN 3

GOLEADOR/S:

44063579 ESTEVEZ JOAQUIN 2

45413404 VILLALBA ABRAHAN FEDERICO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

SPORTIVO BOMBAL 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: PEDRO SECONE

-------------------------------------------------------------------------------------

CUARTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 08/09/2018

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 2

GOLEADOR/S:

45343484 MASCAMBRONI CONSTANTINO 1

44062996 TOCALINO FRANCO NICOLAS 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

44062983 MARTURANO BRUNO. UNA (1) FECHA, ART. 202/A

FIRMAT FOTBALL CLUB 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

45267521 CATORI MATEO ISMAEL. UNA (1) FECHA, ART. 209

ARBITRO: FEDERICO MALLAVIABARRENA

-------------------------------------------------------------------------------------

CUARTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 08/09/2018

SPORTING CLUB SOCIAL 2

GOLEADOR/S:

45213846 MONZON ALEJANDRO NICOLAS 1

45213844 RETAMAR MILTON URIEL 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

CARRERAS ATLETIC CLUB 5

GOLEADOR/S:

45827487 RONCAGLIA FELIPE 1

45342030 MORALES LAUTARO 1

45267509 GIAMPAOLI RAMIRO 1

44766487 DI FULVIO FACUNDO 1

44995620 PEREYRA ULISES YOEL 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: AGUSTIN ZAPATA MUSSART

-------------------------------------------------------------------------------------

CUARTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 08/09/2018

C.A. ACEBAL 1

GOLEADOR/S:

45490178 DIB FASJA TIZIANO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

45831818 CAPETTI SANTIAGO. UNA (1) FECHA, ART. 207

BERNARDINO RIVADAVIA 2

GOLEADOR/S:

43577412 BRANCHESI FACUNDO ROMAN 1

45656992 CASTELO FRANCISCO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: PATRICIO MOREIRA

-------------------------------------------------------------------------------------

CUARTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 08/09/2018

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 4

GOLEADOR/S:

45058260 HERRERA JOAQUIN EZEQUIEL 3

44810149 BOSSOLA MARTINO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 1

GOLEADOR/S:

45826648 PAVIA TICIANO MIJAEL 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: GIANLUCA CONTARINO

-------------------------------------------------------------------------------------

CUARTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 08/09/2018

C.A. PAZ 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 2

GOLEADOR/S:

44766384 CANZANI THIAGO DAVID 1

44062995 MORRIS ROY 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: JUAN CRUZ MOLINA

-------------------------------------------------------------------------------------

QUINTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 08/09/2018

C.GRAL SAN MARTIN 1

GOLEADOR/S:

47073999 ORELLANA ULISES SAHIR 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

SPORTIVO BOMBAL 1

GOLEADOR/S:

46654480 PRIETO NELSON LAUTARO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: SERGIO CORDOBA

-------------------------------------------------------------------------------------

QUINTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 08/09/2018

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

FIRMAT FOTBALL CLUB 6

GOLEADOR/S:

46653080 MASSEI ROMAN ALEJANDRO 1

46135391 REAL PABLO 1

46542087 LANDI VALENTINO 1

46369214 FARIAS JULIAN EZEQUIEL 1

46654563 MONTELPARI BUDASSI FRANCISCO IGNACIO 1

46654566 BURKE GASPAR 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: ANDRES MARINELLI

-------------------------------------------------------------------------------------

QUINTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 08/09/2018

OLIMPIA SANTA TERESA 2

GOLEADOR/S:

47039089 RATTO SANTIAGO 1

47208301 RESSIA RAMIRO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

EDUARDO HERTZ 2

GOLEADOR/S:

45831128 MAESTRI LAUREANO 2

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: NICOLAS GONCALVES

-------------------------------------------------------------------------------------

QUINTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 08/09/2018

C.A. ACEBAL 1

GOLEADOR/S:

47509225 ACOSTA MAURO VALENTIN 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

BERNARDINO RIVADAVIA 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

46044232 GONZALEZ SANTINO. DOS (2) FECHAS, ART. 186

ARBITRO: JULIAN BRAS

-------------------------------------------------------------------------------------

QUINTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 08/09/2018

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 2

GOLEADOR/S:

46135409 GAITAN ULISES JOAQUIN 2

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: MAXIMILIANO GAUNA

-------------------------------------------------------------------------------------

QUINTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 08/09/2018

C.A. PAZ 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 1

GOLEADOR/S:

47133242 ZAPPETINI FABIO EZEQUIEL 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: MAXIMILIANO BOGLIONE

-------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------



----REUNION DEL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA EL DIA 10/09/2018



MIEMBROS PRESENTES:



PRESIDENTE: GIUSTOZZI DARIO OSCAR



SECRETARIO: LUCIANI SERGIO



VOCAL: LUCIANI RUBEN



VOCAL: GENTILE NELSON DANIEL

--------------------------------------------------------------------------------

TABLAS DE POSICIONES

--------------------------------------------------------------------------------

1ª DIVISION – TORNEO CLAUSURA

--------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE J G E P PTS GF GE DIF

--------------------------------------------------------------------------------

C.A. ACEBAL 9 5 2 2 17 16 11 5

FIRMAT FOTBALL CLUB 9 4 4 1 16 15 11 4

SPORTIVO BOMBAL 8 5 0 3 15 13 9 4

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 9 3 6 0 15 8 4 4

C.GRAL SAN MARTIN 8 4 1 3 13 11 9 2

SPORTING CLUB SOCIAL 8 4 1 3 13 12 11 1

BERNARDINO RIVADAVIA 8 3 3 2 12 13 12 1

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 9 3 2 4 11 9 12 -3

EDUARDO HERTZ 8 2 3 3 9 10 11 -1

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 8 2 3 3 9 7 9 -2

OLIMPIA SANTA TERESA 8 2 2 4 8 10 11 -1

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 8 1 3 4 6 7 11 -4

C.A. PAZ 8 0 2 6 2 5 15 -10

--------------------------------------------------------------------------------

2ª DIVISION – TORNEO CLAUSURA

--------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE J G E P PTS GF GE DIF

--------------------------------------------------------------------------------

C.A. ACEBAL 9 7 2 0 23 22 6 16

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 9 6 1 2 19 18 7 11

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 9 4 5 0 17 17 7 10

FIRMAT FOTBALL CLUB 9 4 3 2 15 17 5 12

SPORTING CLUB SOCIAL 8 4 2 2 14 7 5 2

EDUARDO HERTZ 8 3 2 3 11 7 9 -2

C.GRAL SAN MARTIN 8 2 4 2 10 6 8 -2

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 8 2 3 3 9 6 8 -2

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 8 2 2 4 8 11 19 -8

OLIMPIA SANTA TERESA 8 2 1 5 7 12 21 -9

SPORTIVO BOMBAL 8 1 2 5 5 7 13 -6

BERNARDINO RIVADAVIA 8 1 2 5 5 6 16 -10

C.A. PAZ 8 0 3 5 3 5 17 -12

--------------------------------------------------------------------------------

3ª DIVISION – TABLA GENERAL

--------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE J G E P PTS GF GE DIF

--------------------------------------------------------------------------------

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 17 11 5 1 38 43 19 24

BERNARDINO RIVADAVIA 18 11 3 4 36 40 19 21

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 19 10 5 4 35 40 28 12

C.A. ACEBAL 17 9 4 4 31 20 18 2

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 18 8 5 5 29 34 23 11

FIRMAT FOTBALL CLUB 18 7 7 4 28 33 20 13

EDUARDO HERTZ 18 8 4 6 28 25 26 -1

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 18 6 4 8 22 27 32 -5

OLIMPIA SANTA TERESA 17 5 4 8 19 22 24 -2

SPORTING CLUB SOCIAL 18 2 6 10 12 18 36 -18

SPORTIVO BOMBAL 16 1 5 10 8 7 23 -16

CARRERAS ATLETIC CLUB 18 1 2 15 5 17 58 -41

--------------------------------------------------------------------------------

4ª DIVISION – TABLA GENERAL

--------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE J G E P PTS GF GE DIF

--------------------------------------------------------------------------------

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 20 16 3 1 51 52 13 39

C.A. PAZ 20 13 4 3 43 44 24 20

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 20 10 6 4 36 37 19 18

OLIMPIA SANTA TERESA 19 9 6 4 33 36 17 19

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 19 9 4 6 31 32 23 9

C.GRAL SAN MARTIN 19 8 5 6 29 33 23 10

C.A. ACEBAL 20 7 7 6 28 23 25 -2

CARRERAS ATLETIC CLUB 19 5 8 6 23 27 35 -8

BERNARDINO RIVADAVIA 18 6 3 9 21 30 25 5

FIRMAT FOTBALL CLUB 19 5 5 9 20 22 22 0

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 20 3 6 11 15 19 40 -21

SPORTIVO BOMBAL 18 0 6 12 6 14 49 -35

SPORTING CLUB SOCIAL 19 0 5 14 5 19 73 -54

--------------------------------------------------------------------------------

5ª DIVISION – TABLA GENERAL

--------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE J G E P PTS GF GE DIF

--------------------------------------------------------------------------------

FIRMAT FOTBALL CLUB 20 18 1 1 55 71 8 63

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 19 18 0 1 54 47 9 38

C.A. PAZ 19 11 3 5 36 43 15 28

CARRERAS ATLETIC CLUB 19 8 5 6 29 22 27 -5

BERNARDINO RIVADAVIA 18 8 4 6 28 26 18 8

C.GRAL SAN MARTIN 20 7 6 7 27 31 29 2

C.A. ACEBAL 19 7 6 6 27 23 26 -3

SPORTIVO BOMBAL 19 8 2 9 26 26 23 3

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 19 4 7 8 19 19 37 -18

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 19 5 2 12 17 22 42 -20

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 20 3 5 12 14 12 50 -38

EDUARDO HERTZ 19 2 4 13 10 13 39 -26

OLIMPIA SANTA TERESA 20 2 3 15 9 14 46 -32









ANEXO I:PARTIDO DE PRIMERA DIVISION: BLANCO Y NEGRO vs AT. ARGENTINO(FECHA DE JUEGO: 02/09/2018 – ARBITRO: RODRIGO VIDAL)SOBRE EL INFORME ARBITRAL DEL PARTIDO DE REFERENCIA, HABIENDO RECIBIDO LOS DESCARGOS CORRESPONDIENTE: EL H.T.P. RESUELVE APLICAR LAS SIGUIENTES SANCIONES:BO YAIR MARCOS (39687400), CLUB BLANCO Y NEGRO, SEIS (6) FECHAS, ART. 185PAPA GONZALO (38979015), CLUB BLANCO Y NEGRO, TRES (3) FECHAS, ART. 200/A/1ANEXO II:PARTIDO DE CUARTA DIVISION: ATLETICO PAZ vs LOS ANDES(FECHA DE JUEGO: 08/09/2018 – ARBITRO: JUAN CRUZ MOLINA)SE CORRE VISTA DEL INFORME ARBITRAL AL CLUB ATLETICO PAZ Y AL MEDICO DEL ENCUENTRO, PARA QUE TOMEN CONOCIMIENTO DEL MISMO Y FORMULEN EL DESCARCO CORRESPONDIENTE.-