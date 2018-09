Piden que grandes cerealeras paguen más impuestos en Santa Fe

Fuente: rosario3.com

El diputado provincial Luis Rubeo sostuvo este miércoles que "las grandes cerealeras no pagan tributos en Santa Fe por falta de decisión política del gobernador y de los legisladores oficialistas". Además, reclamó que se incorporen mayores tributos provinciales al sector agroexportador en el debate del próximo presupuesto santafesino, en el marco de la actual situación económica.En diálogo con el programa La primera de la tarde (Radio 2), Rubeo aseguró que "hace tiempo" que el tema se viene discutiendo en la provincia."En Santa Fe tenemos una pirámide tributaria totalmente injusta: un comercio minorista de cualquier rubro paga como mínimo el 3,6 por ciento de Ingresos Brutos y estas cerealeras están pagando el 0,25 por ciento", expresó el legislador peronista.Por otra parte, manifestó que "a fines de 2015, por impulso de diputados de la oposición se logró establecer un tributo de 0,50 para el sector agroexportador"."Por un acuerdo del gobernador con las Bolsas de Comercio de las ciudades de Santa Fe y de Rosario ese tributo en el presupuesto provincial fue reducido el 50 por ciento en el presupuesto de 2017", se quejó."No hay decisión política en Santa Fe para llevar adelante un régimen que implique que ese segmento de la economía provincial (agroexportadoras) tribute. Se niega el gobernador de la provincia y la bancada oficialista", dijo el diputado.Por otra parte, sostuvo que un mayor porcentaje de Ingresos Brutos no afectaría a una multiplicidad de firmas ya que "las grandes cerealeras no llegan a la veintena de empresas en Santa Fe"."Ante esta realidad, las necesidades del país y el cambio en la cotización del dólar, que claramente las beneficia, estamos a tiempo de incluir el tema en el presupuesto. El oficialismo es responsable de llevar este tema al recinto", indicó el legislador."Espero que ahora, en esta realidad económica donde el gobernador deberá atender las demandas de la sociedad, el se ponga en marcha en el próximo presupuesto provincial", concluyó.