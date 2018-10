Acebal, cantoras tangueras

Una falla geol贸gica de 130 metros de largo y 40 de profundidad se gener贸 en la zona del Cristo Redentor, frente a la barranca. Dicen que "la ca铆da de esa parte ser铆a inminente" pero que “la gente no se quiere ir”





La falla tiene 130 metros de largo y crece.(Entreriosahora.com)1/3



La falla tiene 130 metros de largo y crece.(Mat铆as Ascue/@radiolt10)2/3



La falla tiene 130 metros de largo y crece.(@EntreRiosAhora_)3/3



Una grieta (literal y sobre la tierra) se abri贸 en la localidad entrerriana de Diamante y un barrio est谩 en alerta. El intendente Lenico Aranda aconsej贸 a la poblaci贸n evacuar el lugar pero reconoci贸 que algunas familias no quieren irse.



La falla geol贸gica tiene 130 metros de largo y entre 30 y 40 metros de profundidad. Ya se detectaron hasta tres metros de hundimiento.



“Estamos muy preocupados por lo que no se ve. La situaci贸n es dram谩tica. La falla llegar谩 hasta a una cuadra y media de la municipalidad”, explic贸 el jefe comunal a TN.



En los 煤ltimos d铆as muchos habitante…