Chovet: con acompañamiento provincial, se va a modernizar la plaza principal

Chovet: con acompañamiento provincial, se va a modernizar la plaza principalCon motivo de la visita al sur santafesino del ministro de Gobierno, Pablo Farías, la Comuna de Chovet a través de su presidente, Sergio Busquet, suscribió a un convenio con el gobierno provincial por el cual se va a poner en valor la Plaza San Martín. Los fondos, que alcanzan la cifra de $298 mil pesos, también fueron gestionados por el senador Lisandro Enrico, que se hizo presente en la localidad.En diálogo con medios de prensa, el Presidente Comunal anticipó que se va a trabajar en el centro de la plaza y en embellecer el espacio de uso público en general. En este aspecto, reconoció estar agradecido por el aporte y admitió que la plaza “es un lugar que se utiliza mucho” por la gente del pueblo.Por otra parte, aseguró que hacer obras para modernizar la localidad es una “necesidad” y que sin el respaldo del senador Lisandro Enrico y el Gobierno de Santa Fe, no se podría haber concretado: “Llevamos 10 meses de gestión y siempre recibimos acompañamiento. Nos comprometimos con grandes obras, pero también con las pequeñas. Esta es una de ellas, pero no por eso menos importante”, destacó.A su turno, Farías, indicó que Chovet tiene una plaza “maravillosa” y que seguramente “va a quedar mucho mejor todavía”. Asimismo, se mostró contento de colaborar y aportar para “una obra que va a ser importante” en la localidad.“Estas obras tienen el mismo valor que las grandes en la provincia. Sostener este ritmo es hacerlo con fuentes de trabajo y produce el impacto que queremos conservar en Santa Fe”, agregó.Finalmente, el senador provincial Lisandro Enrico, ponderó la llegada a la región del Ministro y coincidió con el titular de la cartera de Gobierno, en que es “una alegría grande colaborar con los chovetenses” y con la gestión de Sergio Busquet. “A nivel nacional las obras publicas están siendo demoradas. Y a pesar de ese contexto económico adverso el gobierno provincial sigue invirtiendo en cosas como esta o en obras viales. Desde el interior pequeño a las grandes cosas el gobierno santafesino está presente”, completó.Las posibilidadesEn estos momentos, la Plaza San Martín se encuentra con una base de proyecto que no se terminó y quedó a “medio hacer”. Sobre lo existente, se rediseñó principalmente el centro, adaptándolo a un proyecto más abarcador y funcional. Es decir: se va a crear un diseño adaptándolo al uso del pueblo.Hay que recordar, que actualmente es el único sitio donde se puede (y se hacen) actos o eventos al aire libre. En función a esa demanda es que se plantea la puesta en valor, pensando en que sea apta para varias actividades.El perímetro de la plaza va a ser intervenido en diferentes sectores, con la colocación de bancos nuevos, sitios para realizar actividades físicas, colocación de nuevos cestos de basura, bebedores e iluminación, en instancias futuras.Por último, se siguen sumando elementos para la forestación, colocando diferentes tipos de plantas y flores. Además, se van a reponer árboles.