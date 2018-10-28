LDDS 2018 - PRIMERA DIVISIÓN - TORNEO CLAUSURA

LDDS 2018 - PRIMERA DIVISION - TORNEO CLAUSURA
SEMIFINALES - PARTIDOS DE IDA (DOMINGO 28/10)
SEMIFINALES - PARTIDOS DE IDA (DOMINGO 28/10)
EN MUGUETA, FUE VICTORIA LOCAL:
EDUARDO HERTZ (2)-(0) SPORTIVO BOMBAL
GOLES: CARLOS SABLIC -2- (EH)
EXPULSADO: ANGEL LIBERTI (EH)
ARBITRO: LEANDRO FOGLIATI
EDUARDO HERTZ (2)-(0) SPORTIVO BOMBAL
GOLES: CARLOS SABLIC -2- (EH)
EXPULSADO: ANGEL LIBERTI (EH)
ARBITRO: LEANDRO FOGLIATI
EN ACEBAL, FUE EMPATE SIN GOLES:
ATLETICO ACEBAL (0)-(0) FIRMAT FBC
ARBITRO: MARTIN ALANIZ
ATLETICO ACEBAL (0)-(0) FIRMAT FBC
ARBITRO: MARTIN ALANIZ
Fuente: Leandro Stampella