Abrazando al arte en el tiempo: el Taller de Pintura de la Casa de la Cultura de Elortondo transita sus 20 años de vida

Abrazando al arte en el tiempo: el Taller de Pintura de la Casa de la Cultura de Elortondo transita sus 20 años de vidaDesde hace tiempo, el Taller de Pintura de la Casa de la Cultura, se mantiene en constante formación y crecimiento en Elortondo. La iniciativa, que tiene detrás a la reconocida gestora cultural Ana Julia Baviera, comenzó como una reunión de amigas. Hoy, ese encuentro mutó en forma de clases o seminarios y ya transita por sus 20 años de existencia.Al comienzo fueron tipo seminarios de patinas, después pasaron a la pintura decorativa y nunca más se detuvieron. Se fueron sumando más alumnas e incluso algunas continúan en la actualidad. Previo a eso, Baviera se formó en Rosario en estudios de Bellas Artes, Decoración de Interiores, Arreglos Florales, Jardinería y Parquización, entre otros.En simultáneo, se capacitaba con destacados referentes del movimiento cultural de los 90 y todo lo que aprendía, lo volcaba en su pueblo. Recuerda que por aquel entonces, era un “boom” el tema de decapados o las patinas, que ahora “volvieron” de nuevo.Desde siempre, el espacio funcionó en el mismo lugar en el que se encuentra hoy, en las viejas y recuperadas instalaciones de la Estación de Trenes. Solo por un tiempo, las clases se dictaron en la Biblioteca Popular “Sarmiento”.“El arte me encanta, me fascina. Es el rato donde puedo hacer algo exclusivamente para mí. Hoy tengo mucho trabajo y ocupaciones familiares, pero sigue siendo mi momento para conectarme con la pintura”, asegura Baviera.Dice, que a sus alumnas les gusta lo que hacen y que disfrutan el momento: “Creo que nos pasa lo mismo y las sensaciones son compartidas. Hay gente que nunca había pintado o no estaba conectada con el arte, pero vinieron al taller y al tiempo salieron con algo hecho para su casa o regalar. Es muy satisfactorio”, agrega.El rango de edades entre los talleristas, es amplio. Va desde los adolescentes hasta los adultos, sin tope de edad. Las reuniones son los miércoles de 14 a 16:30 y de 16:30 a 19. Por una cuestión lógica de seguimiento personalizado, no son más de 6 o 7 alumnos por turno. “Cada uno hace lo que tiene ganas porque las técnicas ya las van conociendo. En ese sentido, el espacio es libre”, cuenta.Cada vez que hay una actividad, se trabaja sobre todo el tema decorativo. Se usa mucho la técnica mixta, relieve con esténcil, decapado de fondo, decoupage, pintura y transferencias, que son temas de moda vigentes tanto en telas, como en madera o bastidores.“Donde nos invitan vamos y exponemos. Por eso mi anhelo más grande es poder seguir haciendo capacitaciones y talleres, que me suman en lo personal para después traerlo y volcarlo en Elortondo”, resume.Es para señalar que todos los trabajos se verán este mes en el cierre de los Talleres de la Casa de la Cultura, el próximo 11 de noviembre.