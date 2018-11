El sueño es real: San Eduardo vivió una noche única con el mega Festival de Patín

TURISMO NACIONAL



Cuarto puesto para Matías Cravero



Ale Bucci Racing tuvo un fin de semana muy trabajado, donde el de Colazo fue el más destacado



Ale Bucci Racing obtuvo resultados opuestos en Río Cuarto, pero quien se destacó positivamente fue Matías Cravero, llegando cuarto en la décima fecha de la Clase 2 de Turismo Nacional. Nicolás Posco, líder del torneo, abandonó pero mantiene una muy buena distancia al escolta.



La previa a la final no salió para nada a favor, más allá de que Nicolás Posco y Matías Cravero clasificaron dentro de los diez mejores en clasificación. Hubo grandes labores por un incidente con Gabriel Scordia, y el sábado se buscaron los frutos en las series.



En la segunda batería, el líder del campeonato Nico Posco fue protagonista de un toque donde se vio perjudicado, despistado y volcado en la salida a la curva uno riocuartense. No hubo consecuencias graves, pero en lo deportivo cambió el panorama, porque de competir tranquilo para no perder terreno en el certamen, debi…