Evalúan suspender Colectividades otra vez: “No estarían dadas las condiciones”

Fuente: rosario3.com

Debido al mal tiempo –desde la madrugada del domingo llueve casi sin pausa en la ciudad–, la Municipalidad estudia la posibilidad de no habilitar el predio del Parque a la Bandera esta noche. Ayer tampoco se realizó el encuentroMucha agua este lunes por la mañana.(Alan Monzón/Rosario3.com)1/3El viento provocó destrozos. (Alan Monzón/Rosario3.com)2/3La lluvia convirtió algunas partes del Parque en un verdadero lodazal. (Alan Monzón/Rosario3.com)3/3Por segunda noche consecutiva, la Fiesta de Colectividades no se llevaría a cabo por el mal tiempo que se instaló en Rosario desde el domingo a la madrugada. Este lunes se desató otro fuerte temporal que provocó caída de árboles entre otras cosas.“No estarían dadas las condiciones”, reconoció el subdirector de Defensa Civil, Gonzalo Ratner sobre el desarrollo de Colectividades este lunes por la noche, en contacto con la periodista Evelin Machain del programa Radiópolis (Radio 2).Desde la madrugada del domingo llueve casi sin pausa en la ciudad. El predio, según describió el periodista Fernando Carrafiello, se encuentra por su parte muy encharcado. Temprano esta mañana reamaron los puestos que se cayeron por el viento tan fuerte.Así, por segunda noche consecutiva, no habría Fiesta hoy. Este domingo, la Municipalidad decidió suspender Colectividades también por el mal tiempo y el pronóstico desfavorable.