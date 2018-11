GM cierra siete fábricas en el mundo pero mantiene la de Alvear

Respecto de la transformación de la fuerza laboral, la empresa indicó que "se están tomando medidas para reducir el personal asalariado y contratistas en un 15%, que incluye un 25% menos en niveles ejecutivos para simplificar la toma de decisiones".



Qué pasa con la Argentina



La automotriz ratificó, a su vez, sus "compromisos de inversión en la región", que incluyen un desembolso de US$500 millones hasta 2020 para el desarrollo de un nuevo modelo global que se producirá en la planta de Alvear, en cercanías de la ciudad de Rosario.



"General Motors no está anunciando ninguna acción relacionada con las operaciones fuera de América del Norte en este momento", se dijo desde la empresa a la agencia Télam tras conocerse el anuncio de la casa matriz sobre el cierre de 7 plantas de producción para optimizar su producción.



Se trata de cuatro plantas en Estados Unidos, una en Canadá y otras dos aún no individualizadas, por lo que la filial argentina de la compañía aclaró esta tarde que "GM Mercosur mantiene sus compromisos de inversión en la región", lo que permite "dar seguridad sobre los anuncios realizados".



La automotriz anunció este año para su planta del Gran Rosario una inversión de US$500 millones al 2020 (US$300 a cargo de GM y otros US$200 de sus proveedores asociados) para producir un nuevo modelo global, cuyos detalles aún no se dieron a conocer.



"La inversión en Rosario se acelerará en 2019 y se completará en 2020", aseveraron desde la empresa, para despejar la posible incertidumbre sobre su futuro en el marco de la reorganización productiva de la compañía a nivel mundial.



Nuevos modelos



La terminal produce en la actualidad sólo el sedán mediano Cruze, lo que demandó una inversión de US$750 millones bajo el denominado Proyecto Fénix, la cual se complementará con el anuncio de US$500 millones adicionales que comenzaron a desembolsarse este año.



El nuevo modelo que se lanzará en todos los mercados en los próximos años, saldrá de una plataforma global inédita que se está construyendo en Alvear, cuya producción se va a destinar en un 80% a la exportación, en particular al mercado brasileño.



Para la región, es decir las operaciones productivas en Argentina y en Brasil, la marca tiene vigente un programa de lanzamiento de 20 nuevos modelos más la renovación de los existentes, en un plan que se extiende hasta comienzos de la próxima década.













La automotriz anunció un plan de reestructuración que reducirá en un 15% el personal directo y contratados. Pero aclaró que por ahora el Mercosur no entra en el ajuste.