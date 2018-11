LDDS 2018 - TORNEO CATEGORIA "B"

CUARTOS DE FINAL - SEGUNDA DIVISION

URANGA FBC (2)-(4) ESTRELLA DEL SUR

C. CORONEL DOMINGUEZ (1)-(0) NUEVO ALBERDI

SEMIFINALES - PARTIDOS UNICOS:

C.A. PABLO ZAMPA vs ESTRELLA DEL SUR

C.A. PTO BELGRANO vs C. CNEL DOMINGUEZ





Fuente: