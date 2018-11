LIGA DEPORTIVA DELSUR 2018 SEGUNDA DIVISION FINAL (VUELTA) - TORNEO CLAUSURA

Ante el acuerdo entre gobierno y CGT por un plus no remunerativo de 5 mil pesos en dos cuotas a trabajadores privados, seis de cada diez admiten que no podrán abonarlo y otros piden más plazo. Sindicatos lo tildan de “vergonzoso”, priorizan aumento salarial y piden paro generalEl gobierno aspira a que el bono de fin de año diluya la posibilidad de un nuevo paro general.1/1El gobierno nacional y la Confederación General del Trabajo (CGT) acordaron un bono de fin de año con la doble intención de bajar la presión de un nuevo paro general, y contener de alguna manera, la presión sindical sobre las paritarias. Según fuentes oficiales, el plus no incluirá a jubilados y ya empezó a conocerse la decisión de cada sector en relación con el tema.Desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) advirtieron que muchas pymes que están atravesando procesos de crisis tendrán dificultades para concretar el pago; en cambio, desde UPCN se aclaró que sí estarán incluidos los trabajadores estatales …