LIGA DEPORTIVA DELSUR 2018
SEGUNDA DIVISION
FINAL (VUELTA) - TORNEO CLAUSURA
SEGUNDA DIVISION
FINAL (VUELTA) - TORNEO CLAUSURA
ATLETICO ACEBAL (1) PATRICIO CAMIZASCA -p-
INDEPENDIENTE FC (0)
ARBITRO: FACUNDO FOGLIATI
INDEPENDIENTE FC (0)
ARBITRO: FACUNDO FOGLIATI
GANADOR TORNEO CLAUSURA: ATLETICO ACEBAL
FINAL 2018 - SEGUNDA DIVISION:
IDA, EN ACEBAL: ATL. ACEBAL vs INDEPENDIENTE FC
VUELTA, EN BIGAND: INDEPENDIENTE FC vs ATL. ACEBAL
IDA, EN ACEBAL: ATL. ACEBAL vs INDEPENDIENTE FC
VUELTA, EN BIGAND: INDEPENDIENTE FC vs ATL. ACEBAL
SI AL TERMINO DEL PARTIDO REVANCHA HAY IGUALDAD EN PUNTOS (SIN IMPORTAR LOS GOLES), SE JUGARA UN TERCER PARTIDO EN CANCHA NEUTRAL