Usarán realidad virtual para reconstruir la implosión del ARA San Juan

Fuente: rosario3.com

El fiscal a cargo del caso adelantó que se hará una recreación en base a 67 mil fotos y videos y también informes de anomalías del submarino. Y se constituirá una comisión “que estudie todo y saque conclusiones”La Justicia espera analizar 67 mil imágenes del hallazgo.(video willywoggles)1/1El fiscal federal subrogante de Caleta Olivia, Lucas Colla, adelantó este lunes que se usará realidad virtual para reconstruir la implosión del submarino ARA San Juan e intentar así llegar a mejores conclusiones."Con la aparición del submarino cambió todo, porque nos permite pasar de las hipótesis a disponer de elementos de información preliminar con la que constituiremos una comisión que estudie todo y saque conclusiones a partir de la creación de una realidad virtual del momento del hecho", dijo el fiscal a Télam en Comodoro Rivadavia.Colla agregó que "esa realidad virtual será la síntesis de fotos, videos, informes sobre anomalías hidroacústicas, todas las comunicaciones recibidas y toda otra información que consta en la causa".Para el fiscal, desde el sábado, día del hallazgo del ARA San Juan en el lecho marino del océano Atlántico, a 907 metros de profundidad "todo cambió"."Hoy tenemos elementos con información preliminar para decir que hubo una implosión, que está hundido y la ubicación exacta" del ARA San Juan."Todas las comunicaciones que ya teníamos ahora tienen el correlato fáctico de lo que sucedió", agregó.Con toda esta información "que recibirá el Estado", unas 67.000 imágenes crudas (sin editar) que serán remitidas una vez que el Seabed Constructor toque tierra en Ciudad del Cabo -Sudáfrica- más las declaraciones e informes ya existentes en la causa "sacaremos conclusiones, a través de la comisión de expertos, que nos permitirán saber con mayor exactitud qué ocurrió y si es factible, o no, levantarlo", concluyó Colla.Y recalcó que trabajarán "con esa información cruda completa. No lo haremos, por ejemplo, con una preselección de imágenes y videos. Queremos la información cruda y completa, sin editar, como dicen ustedes los periodistas", agregó.El fiscal explicó que "oficialmente, por ahora tenemos sólo tres imágenes, pero en el buque disponen de 67.000 que recibiremos cuando atraquen a Ciudad del Cabo. Cuando el juzgado (de la doctora Martha Yañez, de Caleta Olivia) las incorpore a la causa, ahí recién veré qué tipo de medidas podré tomar"."Vamos a poder saber, por ejemplo, las causas y los motivos por los que llegó a la profundidad que llegó para implosionar. Y este dato, por ejemplo, también nos proporcionará información sobre la calidad del material con el que estaba construido el submarino", agregó.Respecto de la factibilidad sobre un posible reflotamiento del ARA San Juan, Colla pidió "máxima prudencia y sensibilidad, sobre todo a los medios. No creo que sea momento para hablar del reflotamiento porque no tenemos los estudios de factibilidad necesarios para definirlo".