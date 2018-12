Chovet Por primera vez en 39 años, el Arbolito tuvo su acto de “bienvenida”

Fuente:

Simple pero cargado de emociones. Así fue la actividad que el domingo último, engalanó a Chovet: el pueblo por primera vez en los 39 años que se realiza la tradicional “Fiesta del Arbolito”, realizó un acto especial para rendirle homenaje al emblema número uno del pueblo y encenderlo ante la mirada de cientos de familias.Para la ocasión, el joven ambientador Mauricio Lucic, puso manos a la obra en la Plazoleta “Alberto Chovet”, con un show que incluyó sonido, luces y adornos hechos con materiales reciclables. Este último punto, fue destacado durante la ceremonia por el presidente comunal, Sergio Busquet, ya que se “concientiza” a la población sobre el cuidado del medioambiente, además de que las estructuras fueron creadas en un taller por vecinos de la localidad.Asimismo y no menos importante, fue la actuación del Coro de Niños de la Escuela Primaria, que luciendo gorros navideños, interpretaron villancicos propios de la época festiva. Por otra parte, se anunció que este domingo a las 19:30 en la Plazoleta, Papá Noel llegará a la localidad para recibir las cartas de los niños.Fin de año de gestiones concretadas: dos nuevos tractores y una retroexcavadora al servicio de la localidadCasi al filo del 2019, la Comuna de Chovet recibió nuevo equipamiento para ampliar y mejorar su parque automotor: llegaron al pueblo dos nuevos tractores y una retroexcavadora, todas cero kilómetro. Corresponden a gestiones desarrolladas en los últimos meses por la comisión que encabeza el presidente Sergio Busquet.Sobre los tractores, se debe aclarar que son marca New Holland, modelo TT 45 2 WD y se van a utilizar tanto para tareas dentro del ejido urbano, como para los trabajos en el distrito en general. Cuentan con motor 2.5 (3 cilindros, 2.500 cc, 47 HP), tracción 4×2, transmisión de 8+2 velocidades y tanque de combustible de 60 litros.Respecto a la retroexcavadora, hay que señalar que fue tramitada ante el Gobierno de Santa Fe y el Plan “Equipar”. La nueva maquinaria será para realizar diversos trabajos en el casco urbano de la localidad y también la zona rural.Se trata de un cargador frontal con retropala y llegó a Chovet gracias al gobierno provincial, que permite a municipios y comunas obtener herramientas a través de un financiamiento favorable. El nuevo cargador cero kilómetro marca New Holland, arribó a la localidad el miércoles último por la mañana.La flamante herramienta será destinada a los trabajos en zona urbana, pero principalmente para la construcción, abovedamiento, mantenimiento, cuneteo y limpieza de caminos rurales. En su arribo a la localidad, fue recibida por el presidente comunal Sergio Busquet, el tesorero Livio Rafaelli y el coordinador del Nodo 5, Diego Milardovich.