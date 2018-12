Cortes de Ruta por las intensas lluvias en la región

Fuente: renacerfm.com.ar

CORTES DE RUTA POR LAS INTENSAS LLUVIAS EN LA REGIÓNEn Las Rosas hasta la hora 10 se registraron 30mm, nada comparado con los 130mm en Las Parejas.calle Bv. Kemmis, acceso sur Las RosasNota Hector Van VanselhoffProtección Civil Cañada de GómezNota Adrian BittiPeriodista de Radio Las Parejas 95.5Nota Pablo ZaratePeriodista de LT23 Radio San GenaroLa 9 registra cortes en varios sectores. Son al oeste de Cañada de Gómez, y hay precaución en la intersección con la 91.Según se anuncia, la ruta 9 está cortada a la altura de Armstrong, así como en el cruce con la 178.Además, la Agencia de Seguridad Vial está controlando el cruce con la 91, a raíz de la cantidad de agua que atraviesa la ruta.Hasta las 10 de la mañana en Las Parejas habían llovido 130 milímetros y continuaba lloviendo, generando varios inconvenientes dentro del ejido urbano, con corte de calles en diversos sectores de la ciudad.Consultado, el Jefe de Bomberos Guillermo Brignoni comentó en declaraciones a Radio Las Parejas que se registró mucha cantidad de agua en poco tiempo, “el problema es que llovió en forma copiosa y comenzó a rebalsar el agua”, dijo, contando además que debieron llevar arena a 4 o 5 domicilios, “y también estamos viendo los sectores que tienen alcantarillado nuevo, al haber mucha cantidad de agua en poco tiempo no da tiempo al desagüe”, remarcó.El Jefe de Bomberos manifestó que todos los llamados recibidos al cuartel “fueron atendidos y estamos trabajando con todos, pedimos que circulen despacio por las calles y si no tienen que salir, realmente no lo hagan”, indicó.En cuanto a las calles que habitualmente suelen presentar problemas, Brignoni comentó que calle 19 y Ruta al igual que 21 y Ruta “fueron cortadas por los mismos vecinos y se colocaron vallas para impedir la circulación, estamos esperando que drene un poco el agua para habilitar el paso”, agregó, mientras recordaba que se anuncian más lluvias “con muchos milímetros en poco tiempo para los próximos días”, finalizó.