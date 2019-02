Aníbal Fernandez, "Hospital de Pergamino: un desastre"

El exjefe de Gabinete del kirchnerismo, Aníbal Fernández, fue uno de los tantos que compartieron imágenes de lo que dejó la lluvia en el Hospital Interzonal San José. El exjefe de Gabinete del kirchnerismo, Aníbal Fernández, fue uno de los tantos que compartieron imágenes de lo que dejó la lluvia en el Hospital Interzonal San José.









ANÍBAL FERNÁNDEZ:”HOSPITAL DE PERGAMINO: UN DESASTRE”“Hospital de Pergamino: un desastre”, escribió este miércoles el otrora funcionario nacional a través de su agitada cuenta personal en la red social Twitter. Junto al mensaje compartió un video que deja en evidencia lo generado por las lluvias de esta madrugada en el citado establecimiento: el agua logró filtrarse desde el techo y al momento de filmar la escena cualquiera podría haber asegurado que llovía dentro del hospital.HOSPITAL DE PERGAMINO: UN DESASTRECecilia De Marco, directora de la institución, se refirió al vídeo que logró virilizarse a través de todas las redes sociales.La titular del Hospital Interzonal San José ratificó que el lugar se inundó debido al colapso de los desagües. Acto seguido, afirmó que ya se había resuelto el inconveniente. “El hospital ya está totalmente operativo”, destacó De Marco al tiempo que precisó que el nosocomio posee por lo menos 160 camas y que está preparado para asistir a cientos de personas.Aníbal Fernández, fiel opositor a la coalición oficialista Cambiemos, no dejó pasar la oportunidad de compartir el video en cuestión. En el mismo se ve cómo empleados del centro de salud buscan ponerle un alto a la inundación, aunque sin demasiada suerte. Debido a lo ocurrido, se suspendieron todas las cirugías programadas para este miércoles.Sin embargo, la titular del nosocomio insistió que el hospital ya se encuentra “totalmente operativo”. “Los desagües del techo del hospital no dieron abasto y se filtró agua por el techo que da a un pasillo, pero ya está funcionando normalmente”, señalaron funcionarios del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires al tiempo que afirmaron que no se dejaron de atender los casos de urgencia.