Inundaciones en el norte Santafesino

Fuente: rosario3.com



El ministro de Gobierno, Pablo Farías, indicó que en el departamento 9 de Julio y en el norte del departamento Vera cerca de 300 mil hectáreas estarán afectadas por el fenómeno hídricoEquipos del gobierno provincial en las zonas afectadas.(Twitter/@GobSantaFe )1/1El gobierno provincial continuaba este martes con los trabajos de asistencia a las localidades del norte provincial afectadas por las lluvias.El ministro de Gobierno, Pablo Farías, y el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, brindaron detalles sobre las tareas que se realizan en el territorio afectado.Farías recalcó que “el fenómeno hídrico del trimestre octubre, noviembre y diciembre, y que va a continuar en enero y febrero, está por encima de la media estacional normal y está afectando a todo el territorio de la provincia, pero ha tenido una fuerte presencia hídrica en los departamentos del norte”.“En el departamento 9 de Julio y en el norte del departamento Vera cerca de 300 mil hectáreas van a estar afectadas por este fenómeno hídrico. Esto nos va a llevar, en los próximos días, a la declaración de emergencia hídrica que va a tener un impacto en el tratamiento impositivo en las producciones de la zona”, manifestó el funcionario provincial.Al respecto, el ministro agregó que “la normativa es importante a la hora de paliar los efectos que seguramente va a tener y serán negativos en el sistema productivo de la zona”.Además, manifestó que “se está terminando de hacer una evaluación más precisa de las localidades y áreas que van a ser declaradas en emergenciaporque todavía sigue habiendo precipitaciones importantes”.Por otro lado, Farías expresó que “con respecto a la cuestión social, que es la emergencia en la que hoy estamos trabajando más fuerte, registramos 72 personas evacuadas hasta el momento”.En ese sentido, añadió que “se está haciendo un trabajo defensivo desde hace más de un mes en la construcción de represas y terraplenes y actualmente se está trabajando en la consolidación de estas defensas con colaboración de vecinos interesados e instituciones que se suman voluntariamente”.“Hay un plan hídrico que se vine desarrollando en la provincia, y del cual los departamentos del norte son parte; pero en particular el año pasado se hizo un proceso sobre los bajos submeridionales, y se logró un acuerdo con instituciones y autoridades locales sobre cómo va a ser un manejo a futuro; que es un tema de larga data y de mucha discusión en la provincia”, expresó.En este sentido, destacó “el haber logrado un consenso sobre cómo administrar el recursos hídrico de lo bajos submeridionales, que es hoy la parte más afectada por el fenómeno hídrico, y las obras que hay que hacer para tener a futuro un mejor manejo de recursos”.Sobre la apertura de terraplenes ferroviarios, el ministro explicó que “esa fue una de las primeras cuestiones que se actuaron desde la provincia. Se acordó con las autoridades nacionales, para no tener ningún inconveniente, y se abrieron distintos lugares de terraplenes ferroviarios que permitieron un mejor escurrimiento y una descompresión”.Finalmente, Farías mencionó que “autoridades de los ministerios de Salud, Desarrollo Social e Infraestructura y Transporte están recorriendo las zonas y la presencia del gobierno está garantizada junto con todos los servicios que hagan falta para paliar la emergencia”.Por su parte, Escajadillo informó que “el gobierno provincial está trabajando codo a codo, con las autoridades locales, intendentes, presidentes comunales y organizaciones, para dar respuestas, sobre todo, en las líneas de defensa para que las partes urbanas no tuvieran afectación”.Al respecto, recordó que “hace cinco meses estuvimos con el ministro Garibay y su equipo de gestión, para poder trabajar en el repaso de las vías de drenaje del agua, de los equipos de bombeo para que todas las localidades tuvieran en condiciones adecuadas, al igual que todos los centros de evacuación”.“Desde el 14 de diciembre del año pasado que venimos con una presencia fuerte en los departamentos 9 de Julio y Vera. Allí los acumulados, que ya se veían en esos días, eran muy importantes, no solamente con agua sobre la zona, si no con agua que venía desde Santiago del Estero y Chaco”, dijo.“Entonces había una necesidad de tener una mirada muy fuerte sobre esos dos departamentos. En los acumulados de estos últimos días, estábamos en los 600, 700 milímetros, una situación crítica en muchos parajes y zonas rurales, zonas de monte”, agregó.“El 31 de diciembre y el 1 de enero, estuvimos evacuando a personas con discapacidad para movilizarse, a menores de edad y personas mayores, porque sabíamos que íbamos a tener lluvias muy superiores a los 120, 130 milímetros, lo que sucedió en la madrugada de este lunes cuando tuvimos sobre el departamento 9 de Julio, especialmente El Nochero, Santa Margarita, San Bernardo, Gato Colorado y toda la zona”, detalló.