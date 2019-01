CHOVET, Objetivo 2019: la Comuna quiere seguir transformando el pueblo

Pablo Rodriguez (Transmedia VT)CHOVETObjetivo 2019: la Comuna quiere seguir transformando el puebloApenas atravesada la primera mitad del nuevo año, el presidente comunal de Chovet, Sergio Busquet, aseguró que el 2018 fue de gestiones en varios frentes para el pueblo y que en el 2019, apuntan a seguir transformando la localidad. Para ello, trazó un balance de los puntos más sobresalientes del trabajo de la comisión comunal durante sus primeros doce meses al frente del gobierno local.Al igual que muchas localidades de la región, Chovet no estuvo ajeno a la delicada coyuntura nacional y tuvo que salir a “enfrentar” la crisis con los elementos que tenía. De todos modos, eso no impidió que se siga adelante y se comiencen a ver obras, gran parte de ellas anunciadas en la plataforma electoral previo a diciembre del 2017.En primer lugar, destacó que se hizo un esfuerzo grande para poner en marcha una "histórica" obra hídrica contra las inundaciones, en la que se llevan invertidos más de $3,5 millones sobre la Avenida Argentina. Y en simultáneo, se concretó la primera etapa de recambio de viejas luminarias por las de tecnología led en el 60% del pueblo.Por otra parte, Busquet recordó que se concretó la repavimentación total del camino que conecta al pueblo con el cementerio (1100 metros). Para cumplir con la meta, la comisión comunal debió desembolsar el 70% ($1,5 millones), mientras que el resto fue gracias a aportes provinciales.Además, como dos novedades, se puede rescatar que comenzaron a trabajar en la separación en origen de los residuos (plásticos y vidrios), para los cuales planean instalar cerca de 40 nuevas cestos para contener los desperdicios. Y se recuperó la plaza del Barrio FONAVI, en la intersección de calle Maiztegui y Sarmiento por expreso pedido de los vecinos. A futuro, la idea es que el espacio sirva para realizar actos y eventos.Vale destacar que se recibió asesoramiento para avanzar con la reforestación y parquización. Se tuvo en cuenta la opinión de especialistas locales y se pudieron sembrar nuevas especies de árboles y flores.Prevención y equipamientoEl Presidente Comunal, recordó que se pudo conseguir un nuevo móvil policial para todo el distrito, en este caso una camioneta Volswagen Amarok 4X4. Asimismo, se instalaron 16 equipos de cámaras de videovigilancia en distintos puntos estratégicos y lograron poner en valor viejas instalaciones con el mismo fin.En cuanto al parque automotor, se incorporaron dos tractores nuevos New Holland; una retropala de la misma marca; y un camión con caja compactadora. Todos fueron puestos rápidamente en servicio para brindar respuesta en las diferentes tareas del área de Maestranza, con la mirada puesta fundamentalmente en el mantenimiento de los caminos rurales, según lo acordado con los productores chovetenses.Asimismo, enumeró: “Decidimos mejorar y cambiar la mirada en cuanto al trabajo con nuestros adultos mayores en la Casa de la Tercera Edad; tuvimos una Colonia de Invierno; nos enfocamos en poner en valor totalmente al consultorio comunal; intensificar las tareas en el Centro de Cuidado Infantil; darle el lugar que se merece a la Educación Vial; y habilitar un organismo oficial para ordenar el tránsito”.Finalmente, valoró que en muchos de estos proyectos, la comisión comunal no haya estado sola, “sino que hubo detrás un acompañamiento constante del Gobierno de Santa Fe, del senador Lisandro Enrico y el coordinador del Nodo 5, Diego Milardovich”.“Nuestro mayor deseo –agregó-, es que Chovet sea el pueblo que muchos vecinos quieren, razón por la cual acompañan a este equipo de gobierno. Nos queda un año por delante de muchísimo trabajo y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para completar lo que nos falta”.