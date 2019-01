Confirman falta de vacunas: “Los niños están en riesgo de enfermarse”

“Las vacunas sirven para proteger a los niños y si no están disponibles en el momento se posterga la aplicación y no se puede evitar el riesgo de enfermarse para los chicos”, evaluó la ministra quien remarcó que hay faltante de vacunas en todo el país. “Los niños están en peligro de enfermarse y el riesgo de incrementa cuando se retrasa la vacunación, no sólo para esos niños sino para el resto, indirectamente. La vacuna permite bajar la carga de las enfermedades”, explicó.

La ministra de Salud, Andrea Uboldi, consideró que el panorama es "preocupante" y aseguró que hicieron los reclamos pertinentes a la Nación. Las dosis que están en falta.

Faltan vacunas obligatorias en Santa Fe, un escenario que se repite en todo el país. La situación fue calificada de "preocupante" por la ministra de Salud, Andrea Uboldi, quien aseguró que ya se hicieron reclamos al gobierno de la Nación.

En diálogo con Roberto Caferra (Radiópolis, Radio 2), la funcionaria señaló que "el año pasado tuvimos irregularidades y cerramos el año con el 50 por ciento de las dosis. Gran parte de la población fue postergando su vacunación y con este panorama se suman en 2019 chicos con el esquema de vacunación incompleto". Para la médica, lo que sucede "es para preocuparnos, necesitamos las vacunas para proteger a los niños".

Uboldi confirmó que desde el gobierno santafesino se elevaron a Nación los reclamos correspondientes ante la ausencia de rotavirus, triple celular, meningococo y menveo. Se esperaba una normalización hacia febrero, sin embargo, de acuerdo a lo que trascendió, las dosis que enviarán a las grandes ciudades no alcanzarán.