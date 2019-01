Eclipse lunar 2019: Todo lo que tenés que saber

Fuente:

El día Domingo 20 de Enero por la noche y en la madrugada del Lunes 21 tendrá lugar un eclipse lunar total. Todo lo que tenés que saber acerca de este fenómeno, en esta nota.¿QUÉ ES Y CÓMO SE PRODUCE?Un eclipse es un fenómeno relacionado al ocultamiento o bien al bloqueo de la llegada de la luz debido a un cuerpo celeste que se interpone en medio, en este caso, nuestro planeta (la Tierra). Cuando la Luna se encuentra en fase llena, como en este caso, y al toparse con el planeta por delante (por su trayectoria), deja de recibir la luz solar e ingresa en un cono de sombra que vamos a denominar a continuación.Descripción gráfica de un eclipse lunar¿DÓNDE SE PODRÁ OBSERVAR? ¿CUÁLES SERÁN LOS HORARIOS DE LAS FASES?El principal continente que tendrá el privilegio de verlo de manera total será América (y por obvio, la República Argentina de norte a sur). Además, también será visible pero en la puesta de la Luna sobre África y Europa, teniendo desventaja prácticamente absoluta (no visible) en Asia y Oceanía.Región de visibilidad y horarios de fasesLos horarios de las fases corresponden a la penumbra y a la umbra (cuando se ingresa en el cono de sombra del gráfico observado). A medida que se introduzca en la profundidad de la etapa penumbral se irá notando la falta de llegada de luz solar al satélite natural, considerándose parcial el eclipse al empezar a ingresar en la etapa umbral.Evolución del eclipse desde su inicio al máximo(cuando se encuentre en plena umbra)Una vez llegado al máximo, sólo será cuestión de disfrutar las tonalidades anaranjadas e incluso rojas de la Luna por algún tiempo, luego ocurrirá todo tal cual a como empezó pero al revés (para que sea fácil de entender), volviendo (habiendo salido de la zona de sombra) a la normalidad, con su fase llena mencionada en principio. EL ECLIPSE SE PUEDE VER A SIMPLE VISTA.FASES/HORARIOS [ARGENTINA]Comienzo de la primera fase penumbral23:36 HOA [Hora Oficial Argentina]Comienzo de la primera fase parcial00:34 HOA [Hora Oficial Argentina]Comienzo de la fase total01:41 HOA [Hora Oficial Argentina]Medio del eclipse (máximo)02:12 HOA [Hora Oficial Argentina]Fin de la fase total02:43 HOA [Hora Oficial Argentina]Fin de la última fase parcial03:51 HOA [Hora Oficial Argentina]Fin de la última fase penumbral04:48 HOA [Hora Oficial Argentina]DERRIBANDO MITOSLa Luna de sangreDesde ya, denominarla así no es más que dar lugar a mitos, anunciar catástrofes y esto es totalmente mentira. La Luna se pone de tonalidades naranjas e incluso rojas por una cuestión atmosférica: Nuestra Atmósfera filtra/dispersa la luz blanca solar (sus componentes), pero no así el rojo, permitiendo que el satélite natural no quede totalmente a oscuras y obtenga tonalidades llamativas dejando un asombroso paisaje astronómico frente al acontecimiento como describimos en esta nota (así lo han citado desde el Observatorio Astronómico Nacional español).LA LUNA EN GRANDEPerigeoFuera de otras denominaciones como "superluna", vayamos a lo serio ¿Por qué llamarla así y no llamar al fenómeno perigeo? Cuestiones de rating, vaya a saber uno, pero lo cierto es que el eclipse que involucra al alineamiento del Sol, la Tierra y la Luna, da lugar también a este otro evento: Se denomina perigeo cuando la Luna se encuentra en el punto más cercano a la Tierra. Y si queremos derribar otras falsas denominaciones, en otros contextos, tampoco existe "la Luna azul", no hay una definición oficial que lo contemple.MÍNIMO DETALLE ¿CÓMO VENDRÁ EL TIEMPO?PanoramaEn buena parte del territorio nacional se podría observar sin problemas, más allá de algo de nubosidad en la región centro y norte del país (luego de tantos días con precipitaciones, y en especial el Litoral con las inundaciones). Donde si se encontraría algo inestable es al centro y/o sur patagónico con algunas precipitaciones. Si deseas saber el pronóstico para tu ciudad, visita la web del Servicio Meteorológico Nacional o bien, responderemos consultas en nuestras redes sociales ante actualizaciones/cambios.