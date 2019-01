“Es mejor comprar un auto usado seguro que un 0 km que no lo es”Alejandro Furas, secretario general del programa que testea vehículos, contó cuáles fueron los 5 modelos que obtuvieron la calificación de 5 estrellas en seguridad en 2018. Dio consejos a tener en cuenta a la hora de comprar un coche.Uno de los testeos realizados en vehículos por Latin NCAP.(Latin NCAP)1/1Al momento de comprar un nuevo automóvil, muchos prestan atención al color, al confort, a la tecnología incorporada o a la velocidad que desarrolla. Sin embargo, lo más importante, según la opinión de los especialistas, es la seguridad que ofrece el vehículo para un caso de choque, vuelco o despiste. El ingeniero uruguayo Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP que es el programa que testea coches para América Latina y el Caribe, dio consejos a tener en cuenta y contó cuáles fueron los 5 vehículos más seguros en 2018. Y dio una recomendación contundente: “Es mejor compra un auto usado seguro que un cero kilómetro que no lo es”.Furas atendió el llamado de Radio 2 en Alemania, donde realiza su trabajo. En diálogo con el programa A Diario, destacó que “son los autos con cinco y cuatro estrellas en seguridad que se han visto en nuestra región”.Los cinco estrellasEsos vehículos, calificados con 5 estrellas en seguridad automotor, son el Fiat 500X, Fiat Toro, Volkswagen Virtus y el Chevrolet Cruze. También se incluyó en la lista a un vehículo que todavía no se comercializa en nuestro país, que es el Mitsubishi Eclipse Cross.“Lo que estamos empezando a ver, como pasó con el Volkswagen Polo en 2017, que no necesariamente son los autos más caros los más seguros”, destacó el especialista.Furas detalló que “los parámetros que se toman en cuenta siempre son las lesiones que sufren los ocupantes en las pruebas de choques que hacemos”. Y agregó que “en segundo lugar las pruebas activas, o sea la seguridad que ofrecen estos vehículos en estabilidad. Luego se agregan otros elementos, como el aviso de uso de cinturón”.El profesional reveló que “la cantidad de air bags no te garantiza la seguridad del auto”. Y amplió que Latin NCAP hizo “testeos de vehículos con 7 air bags y hemos tenido resultados de protección de solo 2 estrellas porque las lesiones que encontramos en los muñecos han sido importantes”.“Autos como el Polo, el Virtus, tiene 4 bolsas de aire, pero agregan un air bag lateral que protege la cabeza y por eso los resultados han sido muy buenos”, añadió Furas.El ingeniero graficó que “los siniestros de tránsito matan a 1.300.000 personas por año en todo el mundo y deja lesionados a unos cuantos cientos de miles también. Esta medidas de seguridad son una especie de vacuna para esa enfermedad”.Furas aclaró que “los autos calificados con cinco estrellas son aquellos en los cuales sus ocupantes tienen altísimas chances de salir prácticamente sin lesiones”. Y recomendó que “hay que darle mucha importancia a la seguridad del auto, es lo que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte”.Otro tema importante para Latin NCAP es el de “las sillitas para los niños, que deben tener anclaje isofix y deben estar correctamente colocadas; si no, no los protegemos”.Las pruebas de choqueAlejandro Furas describió que “la prueba de choque frontal se hace a 64 kilómetros por hora, la de choque lateral a 50 kilómetros por hora y los choques con derrape de costado a 29 kilómetros por hora”. Luego explicó que “si un auto va a 120 kilómetros por hora en la ruta, cuando se produce el choque, el vehículo no va a esa velocidad, porque el conductor aplicó el freno o hizo determinadas maniobras para bajar la velocidad, que se reduce casi a la mitad”.El ingeniero uruguayo dio un dato alarmante al decir que “Argentina y toda América Latina, en cuanto a reglamento de seguridad en los vehículos, está a 20 años de Europa”.Los indicadores de seguridad en vehículos se pueden encontrar en la página web de Latin NCAP y también en la nueva app gratuita que desarrolló este programa.“El tercer consejo es que compren autos cuatro y cinco estrellas. Prefiero comprar un auto usado cinco estrellas, que uno cero kilómetro que no sea tan bueno en seguridad”, concluyó.