Increíble hallazgo en Arroyo Seco de restos fósiles de hace 20 mil años

También hallaron parte de una de las patas del animal.





Fuente: rosario3.com

Un vecino se topó con un particular elemento que le llamó la atención. No dudo en llevarlo a la Municipalidad, donde se generó sorpresa y misterio, y ahí confirmaron su sospecha: era un animal prehistórico llamado macrauquenia.El cráneo hallado tiene miles de años de antigüedad.1/1Un vecino de Arroyo Seco se llevó una gran sorpresa cuando le confirmaron que había encontrado un resto fósil que tiene al menos 20 mil años de antigüedad. Se trata de un animal llamado macrauquenia.La historia de Leandro la cuenta el portal Arroyo Diario, donde se relata que el hombre estaba recorriendo los alrededores del frigorífico Mattievich en la vera del Arroyo, a 30 kilómetros al sur de Rosario, cuando halló un elemento que le llamó la atención y decidió acercarlo a las autoridades.En la Municipalidad lo analizaron y determinaron que se trataba de una macrauquenia, un género de mamíferos placentarios de la familia macraucheniidae. Al investigar se concluyó que esta especie se extinguió hace ocho mil años, pero este ejemplar en particular tiene entre 20 mil y 40 mil años.