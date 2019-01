¿Jugoso o a punto?: mujeres de Pueblo Esther irán al Mundial del Asado

Mara Ottado con uno de sus costillares. (Facebook Estacas Criollas)



En el Mundial, la asadora de Pueblo Esther explicó que "son cinco cortes de carne; hay pescado, pollo, cordero, cerdo y vaca". Y luego amplió: "Nosotras estamos acostumbradas a asar costillares de 20 a 22 kilos, así que esto nos relaja un poco porque los cortes son de 3 kilos como máximo".



"Hay que presentar también una guarnición, pero nosotros vamos a llevar nuestro chimichurri y unas empenadas salteñas para representar las tradiciones argentinas", apuntó Mara.



El asado y la parrilla en el corazón



Mara Ottado tiene 47 años y nació en Buenos Aires, pero ya se siente una estherense más: "Yo soy porteña, pero hace 11 años que vivo en Pueblo Esther. Llegué cuando el pueblo tenía 4 mil habitantes y hoy ya somos ciudad", contó.



A la hora de recordar sus inicios con las brasas, recordó que "hace cinco años surgió una competencia de asadoras en el centro tradicionalista de Pueblo Esther y de caraduras nos anotamos con una amiga".



"Siempre dije que fui una porteña renegada, porque siempre me gustó asar. Para mí tenía magia el momento en que mi papá prendía el fuego para el asado", confesó.



Mara comentó que "acá en Santa Fe hay fiestas de asadores por todos lados. Me encanta el trato y el compañerismo que hay en estas fiestas".



Consejos jugosos



Como no podía ser de otra manera, a Mara le pidieron consejos para hacer un buen asado a la estaca, que es su especialidad: "El primer consejo que puedo dar es la paciencia. Un costillar de unos 20 kilos lleva de cinco a seis horas de cocción. Y el segundo es la elección de la leña: quebracho, algarrobo o espinillo, otra leña no sirve porque el costillar se cocina a la llama, no a la brasa, entonces una necesita que la llama sea constante", recomendó.



Luego detalló que "un costillar mediano lleva tres horas, a lo sumo cuatro". Y añadió: "Si hago un costillar para mi familia o para amigos, me pongo bien temprano con un salamito, una picadita; un campari si es verano o un vinito si es invierno".



"A mí el asado me gusta hacerlo siempre con leña; pasa que a muchas personas les cuesta prender la leña y por eso elige el carbón. Por ejemplo, al quebracho le cuesta prender, pero cuando prende no para más y hace una muy buena llama", afirmó la experta.



La clásica pregunta: ¿jugoso, a punto o seco?: "A mí me gusta a punto", confió. Y reveló que "el punto exacto es cuando el jugo que larga la carne es color ámbar o miel; no sangre, aunque en realidad no es color sangre".













Fuente: rosario3.com

