Prohíben a las empleadas municipales usar polleras cortas

Fuente: rosario3.com

La Plata: prohíben a las empleadas municipales usar polleras cortasLa municipalidad de la capital bonaerense no permite que las mujeres usen faldas por arriba de la rodilla. Tampoco que se usen ojotas o crocs, ni que los varones vistan bermudas.En La Plata no se puede ir a trabajar en pollera corta.1/1Desde el año pasado la Municipalidad de La Plata (Buenos Aires) prohíben que las empleadas asistan a su trabajo con polleras cortas. La exigencia fue comunicada a través de una circular interna que se conoció hace poco.La Municipalidad no permite el uso de faldas por arriba de la rodilla. Tampoco que se usen ojotas o crocs, ni que los varones vistan bermudas. Quien vaya así vestido a trabajar, es sancionado con el cómputo de una inasistencia.“El personal femenino no podrá asistir con prendas que dejen al descubierto el abdomen, como así tampoco con polleras/vestidos que no alcancen o sobrepasen el límite de las rodillas”, señala el comunicado difundido en marzo de 2018 pero que trascendió este fin de semana.“El personas masculino no podrá asistir con remeras/buzos de equipos de fútbol ni con bermudas –se añade– indistintamente el personal no podrá asistir con calzado playero (ojotas, crocs, etc.)”.“El incumplimiento a lo enunciado precedentemente implicará que el agente pueda tomar servicio, consignándose ausente en la planilla de asistencia”, cierra el comunicado.