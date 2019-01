Ya se puede hacer el trámite para no votar en las elecciones del 28 de abril

Fuente: rosario3.com

Este 2019 los santafesinos deberán votar cuatro veces para elegir autoridades nacionales y provinciales. Ya se puede consultar el padrón de electores e iniciar el trámite para no sufragar en las Paso santafesinas.No votar en las Paso no exime de votar en las generales.

El año electoral comenzará este 2019 el 28 de abril con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) provinciales, donde se elegirán los candidatos a gobernador y vice, intendentes, concejales, senadores y diputados. El padrón de electores ya se puede consultar de forma online e incluso solicitar la eximición de la obligación de votar en las Paso del 28 de abril. También se pueden hacer reclamos en caso que alguna información sea incorrecta. Todo se realiza a través del sitio oficial del Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe. En el caso de la solicitud de eximición, hay que ingresar el número de documento y el sexo de quien no quiera votar e imprimir y firmar una planilla. Para finalizar el trámite, después de las Paso se tiene que verificar los padrones del presidente de mesa y habilitar en un plazo aproximado de 60 días la consulta sobre la excepción solicitada.Por más consultas dirigirse a los teléfonos (0342) 4 815 760 / 4 815 751 o personalmente a la sede del Tribunal Electoral de la capital santafesina en 1º de Mayo 1565.El año electoral se cerrará en octubre. Así, después del 28 de abril, los santafesinos tendrán otras tres fechas de comicios:- 16 de junio elecciones generales provinciales- 11 de agosto Paso nacionales- 27 de octubre generales nacionales- Segunda vuelta 24 de noviembre (puede no ocurrir)