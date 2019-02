Cierre de listas: sólo el PJ tendrá internas para gobernador

Fuente: rosario3.com

Cierre de listas: sólo el PJ tendrá internas para gobernadorCambiemos confirmó la dupla Corral-Martínez y el Frente Progresista Bonfatti-Tejeda. En el justicialismo, Perotti anunció la fórmula con Alejandra Rodenas para competir contra Bielsa en las Paso.La interna Bielsa-Perotti, plato fuerte de las Paso en la provincia.(Rosario3.com)1/1De los tres principales espacios políticos de Santa Fe, sólo el peronismo tendrá internas en las próximas elecciones a gobernador de abril. Cambiemos confirmó la dupla integrada por el intendente de la ciudad de Santa Fe José Corral (UCR) y la concejala de Rosario Anita Martínez (PRO).El Frente Progresista anunció este viernes que la diputada provincial y radical Victoria Tejeda secundará al socialista Antonio Bonfatti, legislador y ex gobernador.Otro dato saliente en el oficialismo es que Miguel Lifschitz liderará la lista de diputados provinciales.“Se respetará la paridad de género, aunque la ley no haya sido sancionada todavía. Habrá 25 varones y 25 mujeres ocupando los puestos de la lista a diputados provinciales", definió el actual mandatario, que incluirá a cinco ministros en esa nómina. Pero en el justicialismo, Omar Perotti y María Eugenia Bielsa competirán en la interna a gobernador.De no mediar cambios a última hora (el plazo de cierre de las listas ante el tribunal electorales es a la medianoche de este viernes), el senador nacional de Rafaela y la ex vicegobernadora de Rosario competirán en las Paso del 28 de abril.La diputada y ex jueza Alejandra Rodenas acompañará a Perotti como vice. Ese binomio recibió el apoyo de Unidad Ciudadana, que lidera la ex presidenta Cristina Kirchner, y llevará a postulantes de ese espacio en la lista a diputados provinciales.El actual legislador Leandro Busatto encabezaría esa nómina y La Cámpora añadiría otro nombre en los primeros lugares.Otras tres listas de precandidatos a diputados por el peronismo se fueron confirmando en las últimas horas: las encabezadas por Luis Rubeo, Lucila de Ponti y Claudia Giacone.En tanto, Amalia Granata será primera de la lista de diputados provinciales por el frente “Unite por la Familia y la Vida".El senador provincial por San Jerónimo, Danilo Capitani, sonaba como posible número dos de María Eugenia Bielsa rumbo a la Casa Gris, aunque la arquitecta manejaba con hermetismo su armado.El Frente de Izquierda confirmó como precandidato a gobernador al dirigente Octavio Crivaro, quien ya en la elecciones del 2015 encabezó las listas para la gobernación.