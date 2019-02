La Vanguardia, queda terminantemente prohibido arrojar en los contenedores estiércol de animales, animales muertos y restos de ellos

¡IMPORTANTE!COMUNA DE LA VANGUARDIA INFORMA:Queda terminantemente prohibido arrojar en los contenedores estiércol de animales, animales muertos y restos de ellos.Sepa comprender que su irresponsabilidad y mala voluntad perjudica directamente a sus vecinos, quienes podrán acercarse a la comuna para realizar la denuncia de dichos actos; en tal caso se aplicaran importantes multas a quienes no cumplan con dicha norma, multas que de no ser cumplidas se verán negativamente reflejadas en el momento de solicitar el permiso para realizar el carnet de conducir.Nos vemos obligados a realizar este llamado de atención ya que hay vecinos que hacen caso omiso a esta norma provocando molestias realmente de consideración a aquellos vecinos de la localidad a quienes les toca convivir a diario con los malos olores e insectos que estos hechos maliciosos provocan.Todos somos responsables de mantener nuestra comunidad limpia, recuerde que la basura que usted arroja en lugares indebidos e inapropiados no habla, pero dice mucho de usted.Párrafo aparte la comuna local comunica que los retrasos en la recolección de los residuos son responsabilidad directa de la empresa recolectora, a quien se llama insistentemente cada vez que ocurren dichas demoras.Todos podemos aportar nuestro granito de arena para que nuestro pueblo se vea ordenado y limpio.♥TODOS POR UNA VANGUARDIA MAS LINDA♥