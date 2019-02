LDDS 2019, Reunión del Consejo Directivo

REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO (DÍA: 12/02/2019)FEDERACIÓN SANTAFESINA DE FÚTBOLCOPA FEDERACIÓN 2019: CONTINUIDAD DE SPORTING CS DE BIGAND EN LA COMPETENCIA, JUEGA EL DOMINGO 17/02 A LAS 16:30 HS COMO LOCAL EL PARTIDO REVANCHA vs 9 DE JULIO DE BERABEVU. SI EL EQUIPO DE BIGAND AVANZA DE FASE, EL SORTEO DETERMINO QUE EN TODAS LAS INSTANCIAS SIGUIENTES DEFINA COMO LOCAL.-COPA SANTA FE 2019: POSIBLEMENTE EL COMIENZO DEL CERTAMEN SE POSTERGUE AL MES DE ABRIL, RECORDANDO QUE LOS DOS REPRESENTANTES DE LA LIGA SON: SPORTNG CS y SP. BOMBAL.-TORNEOS JUVENILES: ESTE AÑO LA LIGA NO SERA SEDE DE NINGUNO DE LOS CUATROS (4) TORNEOS. LAS FECHAS DE LOS MISMOS SON LAS SIGUIENTES:SUB 12: SEDE LIGA RECONQUISTENSE, FECHA DEL 7 AL 9 DE JUNIO 2019SUB 13: SEDE LIGA SAN MARTÍN, FECHA FINES DE JULIO y/o PRINCIPIO DE AGOSTOSUB 14: SEDE LIGA RAFAELINA, FECHA: MES DE OCTUBRESUB 15: MES DE AGOSTO, PERO CON LA NUEVA MODALIDADFÚTBOL FEMENINO: SE VA A ARMAR UN TORNEO PROVINCIAL DE FUTBOL FEMENINO, POSIBLEMENTE FINES DE ABRIL o PRINCIPIO DE MAYO. LA INTENCIÓN DE LA LIGA ES PODER PARTICIPAR DEL MISMO.-PRIMERA B Y FÚTBOL SENIORSE VUELVE A ESTABLECER FECHA DE REUNIÓN: MARTES 26/02/2019.-DIVISIONES INFERIORESSE RECUERDA LA FECHA DE INICIO DEL TORNEO: SÁBADO 09/03/2019.-EL CONSEJO DIRECTIVO APROBÓ POR MAYORÍA LA REDUCCIÓN DEL CINCUENTA POR CIENTO (50 %) DE TODAS LAS SANCIONES PENDIENTES DEL AÑO 2018. ESTA DETERMINACIÓN ES SOLO PARA DIVISIONES INFERIORES.-TENIENDO EN CUENTA LAS CATEGORÍAS QUE CADA CLUB VA A PRESENTAR, SE DETERMINA QUE EL TORNEO SEA TODOS CONTRA TODOS, EN DOS RUEDAS, SUMANDO PUNTOS PARA UNA TABLA GENERAL DE POSICIONES, CON CLASIFICACIÓN A COPA DE ORO Y COPA DE PLATA (LA FASE REGULAR SERA IGUAL QUE EL AÑO PASADO).-LO QUE SE MODIFICA ES EL SISTEMA DE JUEGO EN LOS PLAYOFF, A SABER: LOS CUARTOS DE FINAL y LAS SEMIFINALES SERÁN EN UN (1) SOLO PARTIDO, CON VENTAJA DEPORTIVA, EN UNA CANCHA NEUTRAL A DEFINIR POR LA MESA DIRECTIVA (SE TENDRÁ EN CUENTA PARA TAL DECISIÓN LA UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LA ETAPA REGULAR). LAS FINALES SERÁN IDA y VUELTA, CON ALARGUE y PENALES SI AL TERMINO DEL PARTIDO REVANCHA HAY IGUALDAD DE PUNTOS y GOLES.-EL IMPORTE DE LA ENTRADA TENDERA UN VALOR ÚNICO DE $70,00.-PRESENCIA POLICIAL: DOS (2) EFECTIVOS COMO MÍNIMOPRESENCIA DEL MEDICO: OBLIGATORIAEL FIXTURE SE SORTEARA EL DÍA MARTES 26/02/2019.-COLEGIO DE ÁRBITROSSE INFORMAN LOS COSTOS DE LOS ÁRBITROS PARA EL INICIO DE TEMPORADA, TANTO DE DIVISIONES MAYORES COMO DE INFERIORES.-LA IDEA DE LA LIGA SIGUE SIENDO ENCARAR UN PROYECTO PARA CREAR UNA COOPERATIVA PROPIA DE ÁRBITROS. ESTÁ LA POSIBILIDAD DE GESTIONAR, A TRAVÉS DE LA COMUNA DE ALCORTA, FONDOS PARA PODER DAR COMIENZO A TAL INICIATIVA.-DIVISIONES MAYORESTENIENDO EN CUENTA LA PARTICIPACIÓN DE SPORTING EN LA COPA FEDERACIÓN, EL PARTIDO DE LA PRIMERA FECHA ENTRE DICHO EQUIPO vs BLANCO Y NEGRO DE ALCORTA QUEDA POSTERGADO PARA EL MIÉRCOLES SIGUIENTE AL CLÁSICO DE ALCORTA (EN TEORÍA SERIA EL DIA 06/03/19).- Y TAMBIÉN SE MODIFICA EL HORARIO DEL ENCUENTRO ENTRE INDEPENDIENTE FC vs LOS ANDES DE ALCORTA (DOMINGO 17/02, EN BIGAND, A LAS 19:00 HS -2° DIV- y 21:00 HS -1° DIV-).-POR DISPOSICIÓN POLICIAL EL PARTIDO ENTRE CSD 2 DE JUNIO (ARMINDA) vs B. RIVADAVIA DE PEYRANO NO SE VA A JUGAR EN ARMINDA. SE CONFIRMA EL CAMBIO DE LOCALÍA Y SE JUEGA EL DOMINGO 17/02 EN HORARIO HABITUAL EN PEYRANO.-EL RESTO DE LOS PARTIDOS DE LA PRIMERA FECHA SE JUEGA EL DOMINGO 17/02 EN EL HORARIO NORMAL (18:00 HS -2° DIV- y 20:00 HS -1° DIV-)SE RECUERDA EL COSTO DE LAS ENTRADAS: $ 150,00 (GENERALES)$ 100,00 (DAMAS y JUBILADOS)