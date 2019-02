Nicolás Posco, Matías Cravero y Gabriel Scordia se refirieron a la temporada 2019

TURISMO NACIONALLos pilotos en la previa de La PedreraNicolás Posco, Matías Cravero y Gabriel Scordia se refirieron a la temporada 2019, a minutos de salir a pista en Villa MercedesLos tres pilotos del Ale Bucci Racing quieren comenzar el 2019 de la mejor forma y se han preparado para ello. Los Ford Fiesta de Turismo Nacional Clase 2 están listos para competir en La Pedrera, en Villa Mercedes, y hay fe para volver a Villa Gobernador Gálvez con grandes resultados.Nicolás Posco defenderá el campeonato y no hay dudas de que las intenciones están en pelear nuevamente por el título. Con el auto campeón de las temporadas 2017 con Alejandro Bucci al volante y en 2018 con él en esa gloriosa butaca, el de Moreno no quiere dejar el ‘1’ a fin del calendario.“Para este año nos preparamos bien, porque el equipo trabajó todo el verano para mejorar aún más el auto y arrancamos con las mejores expectativas en esta temporada. Venimos un poco complicados con el presupuesto y no tenemos asegurado hacer el año completo, pero arrancamos que es lo bueno. Haber sido campeón el año pasado fue muy importante pero es un gran desafío defender el título. Queremos el bicampeonato”, aseguró Nico.Y completó: “Tenemos muchas ganas de que arranque el año. La Pedrera seguramente será un circuito complicado y que casi nadie lo conoce y donde estimamos funcionar muy bien con el Fiesta. Esperemos que sea un circuito que nos caiga en gracia como fue Potrero de los Funes”.Matías Cravero, quien realizó solamente algunas carreras en 2018 con el equipo villagalvense, sabe que el potencial se mostró en todo su esplendor y será otro de los que intentará ser monarca del TN Clase 2.“Vamos a estar presentes en el Turismo Nacional otro año más y estamos con muchas ganas de empezar tras las vacaciones. Se extraña el automovilismo y por suerte arrancamos este fin de semana. El año pasado solamente hice cuatro carreras, pero me tengo mucha fe y el equipo también. Queremos sumar en todas las carreras, llegar y con el vehículo sano para sumar muchos puntos”, manifestó el de Colazo.Y añadió: “En La Pedrera va a ser una carrera distinta, con muchos autos y nosotros pensaremos en sumar para el campeonato, buscando la bandera a cuadros, entero, y pensar en llegar a fin de año a pelear el título. Vamos a ver para qué estamos y luchar por esa posición, y cuando tengamos auto para ganar iremos con todo para vencer”.Gabriel Scordia es quien más tiempo lleva dentro de la escuadra, y siempre fue mejorando sus resultados. Ahora es momento de seguir yendo hacia adelante, con metas más importantes. Representando a Concordia, espera volver de La Pedrera con buenas unidades para el certamen.“Se viene otra temporada más con el Ale Bucci Racing, y luego de un gran 2018 nos planteamos para esta temporada el objetivo de meternos dentro de los diez mejores. Tenemos un muy buen auto y espero poder aprovecharlo a lo largo de todo el año”, aseveró Scordia.Y concluyó: “La Pedrera es un autódromo nuevo para el TN y no lo conozco, pero entrené mucho en el simulador para poder tener claro el circuito y poder sacarle el jugo a cada tanda que tengamos entre jueves y viernes”.Cronograma:Jueves: Pruebas ComunitariasViernes: Entrenamientos (11.30 a 12.40 y 13.30 a 14.40) y Clasificación (16 a 16.50)Sábado: Series (14.10 y 14.30, a 6 vueltas)Domingo: Final (12.30 a 15 vueltas o un máximo de 35 minutos)