Sargento Cabral, inicio Torneo Comercial

Inicio Torneo Comercial

Este miércoles 13/02 será el comienzo del torneo interno del CSyDI de Sgto. Cabral.

El torneo consiste de 2 categorías una libre y la otra de mayores, habrá 4 equipos por categorías, cada equipo jugará un partido por noche de 40 minutos de duración, dos tiempos de 20 minutos.

Se entregará trofeos a los ganadores de cada categoría y habrá premios a los goleadores y a las valla menos vencida.

Este evento es organizado por la Sub-Comisión del fútbol mayor de carácter recreativo con el objetivo de recaudar fondos para afrontar este 2019. La entrada será libre y gratuita y contaremos con un exelente servicio de Buffete, los esperamos para que disfruten en familia este tradicional torneo de fútbol.

A los equipos que participan de este evento se les recomienda conseguir camisetas distintivas y un nombre que los represente.

En torneo se inicia a partir de las 21:00 Hs.

El fixture será de la siguiente forma:

1er Partido: Equipo 1 Vs. Equipo 2 (Categoria libre)

2do Partido: Equipo 3 Vs. Equipo 4 (Categoría mayores)

3er Partido Equipo 3 Vs. Equipo 4 (Categoría libre)

4to Partido Equipo 1 Vs. Equipo 2 ( Categoría mayores)