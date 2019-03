“El Gobierno de Mauricio Macri consolida una política de Desarraigo e Inseguridad Alimentaria”

En cuanto a la deuda que el Gobierno Nacional mantiene con la provincia de SantaFe, la Senadora Sacnun destacó “se excusan de su pago planteando que aún no está resuelta por la Corte Suprema Justicia Nacional el punto concerniente a la tasa de interés aplicable”.



“El Jefe de Gabinete no contestó tampoco cuánto el gobierno prevé que seguirá subiendo el precio de la nafta. Y si tienen previsto implementar alguna medida en caso de que continúe subiendo, teniendo en cuenta cómo impacta en la inflación y los precios”, declaró la legisladora nacional.



La Senadora expresó también que “en la Argentina 1 litro de leche ronda los 70 pesos y se hace prácticamente imposible acceder a un alimento imprescendible para el desarrollo de la niñez. Se está cerrando 1 tambo por día, concentrando absolutamente la actividad lechera, pero mientras tanto el Jefe de Gabinete responde que tambos están volviendo a abrir, luego de las inundaciones aumentando las ventas al exterior”.



En materia de obras de infraestructura para la provincia de Santa Fe, la Senadora Sacnun solicitó que “se avanzara con las obras en los Comité de Cuenca de la Laguna La Picasa, Carcaraña, programa de participación pública-privada para las rutas nacionales 7, 11, 33 y 34. También sobre el gasoducto regional Centro 2 y el Gasoducto Regional Sur, el Gasoducto para la Ruta 90, todas obras que son indispensables para mejorar la calidad de vida de los santafesinos y santafesinas”.



“Insistí sobre la necesidad de avanzar con la ruta San José de la Esquina – Firmat. El mejoramiento de Red Ferroviaria para activar los trenes de pasajeros, la intervención de caminos rurales y los jardines de infantes para #SantaFe que no se realizaron. Estamos hablando de Jardines de Infantes que no se hicieron para las localidades de Santa Fe, Santo Tomé, Firmat, Alvear, Funes, Granadero Baigorria, Pueblo Esther y Galvez”, declaró finalmente la legisladora nacional.









“El Gobierno de Mauricio Macri consolida una política de Desarraigo e Inseguridad Alimentaria”Así lo sostuvo la Senadora Nacional María de los Angeles Sacnun luego de escuchar la presentación que realizó el Jefe de Gabinete Marcos Peña, después de su último faltazo al Senado de la Nación Argentina.“El 25 de Abril de 2018 le pregunté a Marcos Peña en torno a la preocupación sobre la venta de 1472 millones de dólares que realizó ese mismo día el Banco Central de la República Argentina, siendo la venta de dólares más alta en los últimos 15 años. Contestó que había que dar tranquilidad porque el Banco Central tiene capacidad de defender la moneda e intervenir en situaciones excepcionales. Luego, nos fuimos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hoy el dólar ronda los 45 pesos”, declaró la legisladora Nacional.“El Jefe de Gabinete no respondió cuántas empresas solicitaron en el año 2018 y 2019 procesos de concursos por cesación de pagos y quiebras. Y si se está aplicando la Ley MIPyME 25.300 en cuanto a qué porcentaje representa el total asignado a compras del Estado a las PyMES en el 2018-2019. Claramente, no hay política para el sector industrial en la República Argentina”, sostuvo Sacnun.