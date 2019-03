Juan Ignacio Canela llegó 15º en Toay y recuperó terreno en una competencia muy cambiante

TURISMO NACIONALSumó en una carrera difícilJuan Ignacio Canela llegó 15º en Toay y recuperó terreno en una competencia muy cambianteJuan Ignacio Canela completó la segunda fecha del Turismo Nacional Clase 2, llegando 15º en una final muy entretenida y dura en Toay, La Pampa. Muchos cambios de posición e incidentes en el pelotón fueron los escollos a superar para el representante de Rafaela.Yendo de menor a mayor, Juani Canela fue progresando el viernes para conseguir el puesto 21 en las pruebas de clasificación. No fue lo ideal, pero se vio que el potencial no era malo en un escenario extremadamente parejo y dependiente del motor. El sábado en la serie fue 13º, y tuvo que largar 26º en la final.En la carrera, desde la parte trasera del pelotón, supo encontrar momentos de superación y aprovechó incidentes para ir cada vez más adelante. El rafaelino vio la meta en el puesto 15, algo satisfactorio pero que de haber largado mejor ubicado, hubiese optado por mejores colocaciones. Incluso en el final estaba para más pero lo tocaron y perdió un par de ubicaciones.Tras llegar a los boxes, Juani relató: “Largamos bien pero en la curva uno hubo un revuelo y me frenan de golpe adelante y le pegó a Ortega. Perdí varias posiciones y encima el auto iba bastante de cola en el primer parcial. Teníamos que aguantar y defenderme sin que se me escapen los de adelante. Faltando una vuelta estaba 13º, y me pegó un Nissan y me hizo caer al puesto quince, con el auto herido”.La próxima fecha será el fin de semana del 21 de abril en Albardón, San Juan, visitando por primera vez El Villicum.