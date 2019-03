Los docentes también harán paro el martes y el miércoles

Alesso, en diálogo con la periodista de El Tres Ivana Fux, dijo que no sólo se resolvió convocar al paro de 48 horas de la semana que viene, que incluirá movilizaciones, sino que también se definió realizar otro el 3 y 4 de abril si no aparece una nueva propuesta del gobierno provincial, que mejore el 10 por ciento de aumento en el sueldo de bolsillo y la cláusula gatillo que acompañe la inflación.



La provincia ya dijo durante la semana, a través de la ministra de Educación, Claudia Balagué, que eso es lo que el gobierno está en condiciones de pagar. Pero además, el gobernador Miguel Lifschitz confirmó que se descontará el día a docentes y estatales que paren el martes y el miércoles.



"No van a solucionar el conflicto así. Es legítimo el reclamo; el gobierno ni siquiera está pagando la deuda diciembre. La solución es la convocatoria al diálogo. Nosotros planteamos que la propuesta estaba lejos de las aspiraciones", sostuvo al respeto Sonia Alesso.



Además, aseguró que nunca se cerraron comedores por los paros. "Hay guardias mínimas siempre y los niños siguen comiendo", enfatizó.

