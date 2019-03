Nicolás Pontoni y su primer triunfo

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASNicolás Pontoni y su primer triunfoEl villagalvense de 16 años prevaleció en el Turismo Agrupado 1600 y deja de ser promesa para ser realidadTras ser una de las revelaciones del 2018, Nicolás Pontoni arrancó de la mejor forma para confirmar que ya es una realidad. El joven de Villa Gobernador Gálvez ganó la primera fecha del Turismo Agrupado 1600, en Marcos Juárez, con gran categoría.Estando siempre competitivo, Pontoni quien apenas tiene 16 años salió a pelear de igual a igual con rivales de jerarquía y estructuras de nivel nacional, que hacen del TA1600 una categoría extremadamente difícil y apasionante. Luego de clasificar quinto, el domingo en la serie tuvo una gran largada y se colocó primero en la vuelta inicial para ganar y llevarse la pole para la final.El espectáculo central de la categoría fue excelente para Nicolás, porque largando adelante hizo diferencia y nadie pudo desbancarlo de la punta. De todos modos la carrera no fue ni aburrida ni tranquila, porque en el pelotón pasó de todo y porque la presión y la emoción de poder vencer por primera vez se fue enalteciendo hasta ver la cuadriculada.Tras celebrar en el podio con su gente y sus rivales en pista, Pontoni declaró: “Fue una final muy larga e intensa, porque cuando se larga adelante parece imposible, como que no termina nunca, pero gracias a Dios se nos pudo dar e hicimos una linda diferencia durante la carrera”.Y agregó, con lágrimas en los ojos: “Esto se lo tengo que agradecer a todo mi equipo, a mi viejo que labura toda la semana para que yo pueda estar presente, a Diego Signorelli porque el chasis funciona excelente, a Wilson Cerminato por las labores en el motor que hizo durante el verano, y se lo agradezco a Gianni Mogliani, porque él me ayudó desde arriba”.Tras la victoria, los objetivos se ponen bien en alto y Nico no se achica. Por eso, concluyó: “Ahora vamos a dar todo para pelear por el campeonato. Ya tenemos la victoria y ahora tenemos que pensar en sumar en cada competencia”.La próxima fecha será el fin de semana del 14 de abril en San Nicolás, Buenos Aires.