Para recapacitar, ¿Qué estamos haciendo?

Enorme iceberg tiende a desprenderse de la AntártidaUn enorme iceberg tiende a desprenderse de la Antártida, de acuerdo a información que emitió la NASA (National Aeronautics and Space Administration) el 24 de Febrero ¿Qué sucede con el continente blanco? ¿Hay historial de eventos semejantes? ¿Cuáles son las causas y cuáles sus consecuencias para el mundo? Te lo contamos.Extensa grieta sobre la Plataforma de Hielo BruntImagen - 23 de Enero 2019 [NASA]EN EL PASADOOtra famoso eventoSi nos tenemos que remontar a eventos anteriores, hay uno muy próximo: El desprendimiento de un iceberg de gran tamaño de la Barrera de Hielo Larsen C. El evento tuvo lugar a mediados de Julio 2017 y el cual ya se encuentra a la deriva flotando de acuerdo a expertos del proyecto MIDAS del organismo oficial estadounidense.Secuencia de la apertura de grietaLarsen C [MIDAS] 2014-17Imagen extraída de National GeographicGrieta en plataforma de hielo BruntLa nueva grieta (por cierto, extensa) que se produjo en esta plataforma de hielo y que puede desprender un iceberg del tamaño de 8 veces la Ciudad de Bs As y 2 veces la ciudad de Nueva York (apróximadamente 1700 km2 - kilómetros cuadrados) ya dió de que hablar. De acuerdo a la información provista, sería el mayor iceberg en desprenderse de aquella región desde 1915.Además, han afirmado la presencia de otras grietas y producciones de iceberg en la historia que explican qué sucede con el continente blanco: Corresponde a un proceso natural asociado al equilibrio de la masa antártica, un ciclo propiamente dicho. Y si nos referimos al calentamiento global, existe e influye pudiendo acelerar este proceso aunque no significa que necesariamente la Antártida sufra desprendimientos masivos o se tienda a quedar sin hielo en los próximos años hablando en términos coloquiales. En cuanto al volumen de los mares (destacando las consecuencias de estos eventos) presentan cambios pero no de magnitud al corto y mediano plazo, sólo ante eventos más consecutivos hablaríamos de un cambio mayor pero no violento ni tan apreciable (siempre y cuando este mismo evento no lleve a una inestabilidad más importante de la plataforma).Plataforma Brunt (comparación 1986 a 2019)Apreciación de grieta extensaImágenes - NASAPUNTOS A DESTACARDespejando dudasMuchas fueron las dudas, las teorías, las falsas noticias que circularon por redes sociales y que llevan a una mala difusión de la información. Destaquemos algunos puntos para llevar tranquilidad:- Los eventos descriptos son habituales.- La producción de este iceberg no es la más masiva de la historia.- La dirección post-desprendimiento y la fecha concreta del acontecimiento no son certeras.- Se investigan otras grietas/desprendimientos de la plataforma continental.- Dependiendo de cómo se fusionen algunas de las grietas investigadas, se harán futuras investigaciones de cómo repercutirá en dicha plataforma.- El mundo no se encuentra en real peligro ni habrá catástrofes mayores.- Por seguridad, interrupción de trabajos científicos en estaciones antárticas por la inestabilidad presente (es el caso de la Estación Halley de la British Antartic Survey).- Se hace un seguimiento constante desde tierra y espacio en relación a los ciclos naturales mencionados y también los efectos por calentamiento global.Grieta en la plataforma de hieloImagen - NASA [23 de Enero 2019]El hecho de que sea preocupante en parte pone la atención mundial en el fenómeno, y por cierto, con una vigilancia facilitada por la ciencia con la última tecnología.