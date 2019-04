Distinguieron a Nachito, el chico que todos los domingos lustra el Monumento a los Caídos en Malvinas

Distinguieron a Nachito, el chico que todos los domingos lustra el Monumento a los Caídos en MalvinasIgnacio Elías recibió un diploma de honor del Concejo por limpiar cada semana las placas con los nombres de los ex combatientes. En el acto, el niño de 9 años además tuvo una sorpresa con una camiseta de fútbol autografiada. Todas las imágenes.Los ex combatientes le dieron una sorpresa a Nacho.(Alan Monzón/Rosario3.com)1/7Nachito y su distinción en el Monumento a los Caídos.(Alan Monzón/Rosario3.com)2/7El edil Pablo Javkin entregó la distinción del Concejo.(Alan Monzón/Rosario3.com)3/7La camiseta leprosa firmada por los jugadores. El regalo que le hicieron a Nacho.(Alan Monzón/Rosario3.com)4/7Nacho limpia las placas del Monumento a los Caídos en Malvinas.(Alan Monzón/Rosario3.com)5/7El acto se realizó en el Parque Nacional a la Bandera.(Alan Monzón/Rosario3.com)6/7Nacho va cada domingo a lustrar las placas de homenaje.(Alan Monzón/Rosario3.com)7/7El Concejo municipal distinguió este domingo a Ignacio Elías, el chico que lustra las placas de los ex combatientes en el Monumento a los Caídos en Malvinas de Rosario.En un emotivo acto, el concejal Pablo Javkin –en representación de los ediles rosarinos– entregó la distinción a Nachito y además los ex combatientes le dieron una gran sorpresa con una camiseta de Newell's firmada por los jugadores.El acto se desarrolló este domingo a la mañana en el Monumento donde Nacho, de 9 años, concurre cada semana con un paño para limpiar las placas de los nombres de los ex combatientes.El Concejo municipal, por iniciativa de Pablo Javkin, aprobó en la sesión del 28 de marzo pasado el decreto para que se le otorgue el diploma de honor a Ignacio.Fuente: rosario3.com