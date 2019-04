Emotivo homenaje en Rosario a los caídos y ex combatientes de Malvinas

Mónica Fein @MonicaFein

Nadie tiene mayor autoridad moral que ellos para hablarnos de sacrificio, de lucha y de soberanía.



Nadie mejor que ellos para mostrarnos el camino de como transformar el dolor en esperanza. De como unirnos en las difíciles. Malvinas, por siempre argentinas.

45 19:28 - 2 abr. 2019

El



Actos en el sur y en todo el país



Los actos y homenajes por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas se replicaron este martes en todo el país, al conmemorarse el 37° aniversario del conflicto bélico con el Reino Unido.



Los homenajes también tuvieron réplicas en Río Gallegos (Santa Cruz) donde una multitud participó el lunes a la noche y este martes de una vigilia y acto central, que incluyó una marcha de antorchas en representación de los 649 soldados argentinos muertos durante el conflicto hace 37 años.



La emotividad con la que se vive la cuestión Malvinas en la capital provincial no responde a que es el punto continental más cercano a Malvinas –a unos 500 kilómetros de las islas– si no que también fue el teatro de operaciones de la actividad de la Fuerza Aérea durante la guerra.



Por otra parte, la gobernadora provincial de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, y el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, encabezaron una ceremonia que se llevó a cabo cerca de la medianoche del lunes, con un minuto de silencio dedicado a los ex combatientes fallecidos, el izamiento de la bandera y la entonación del himno nacional, entre otros homenajes y recordatorios.







Emotivo homenaje en Rosario a los caídos y ex combatientes de MalvinasEl acto central se desarrolló este martes en el Cenotafio a los Caídos ubicado en el Parque Nacional a la Bandera. Participaron veteranos, familiares y autoridades locales y provinciales. Las imágenesEl homenaje a ex combatientes y caídos este martes en Rosario.(Alan Monzón/Rosario3.com)1/10Los niños también acompañaron a los ex combatientes.(Alan Monzón/Rosario3.com)2/10El acto central este martes en el Parque Nacional a la Bandera.(Alan Monzón/Rosario3.com)3/10La autoridades presentes.(Alan Monzón/Rosario3.com)4/10Emotivo acto en Rosario.(Alan Monzón/Rosario3.com)5/10El homenaje a ex combatientes y caídos este martes en Rosario.(Alan Monzón/Rosario3.com)6/10De todas las edades presente en el homenaje a los ex combatientes de Malvinas.(Alan Monzón/Rosario3.com)7/10Familiares de ex combatientes y caídos rindieron homenaje este 2 de Abril.(Alan Monzón/Rosario3.com)8/10Como todos los años, Rosario recordó a los ex combatientes que lucharon en Malvinas.(Alan Monzón/Rosario3.com)9/10Aplausos tras entonar el himno nacional.(Alan Monzón/Rosario3.com)10/10Este martes a las 18 se desarrolló el acto central en homenaje a un nuevo aniversario del comienzo de la guerra de Malvinas en el Monumento a los Caídos ubicado en el Parque Nacional a la Bandera.El emotivo acto contó con la presencia de ex combatientes, familiares de soldados y caídos en la guerra de Malvinas.Las autoridades presentes además acompañaron en la colocación de ofrendas florales en memoria de los soldados que combatieron en el Atlántico Sur, a 37 años de la Guerra de Malvinas.Estuvieron presentes, la intendenta Mónica Fein; el presidente del Concejo municipal, Alejandro Roselló; la ministra de Educación provincial, Claudia Balagué; y el diputado provincial Antonio Bonfatti, entre otras autoridades.