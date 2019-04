VECINA BRAGADENSE HIZO MÁS DE MIL HUEVOS Y LOS REGALÓ EN ESCUELAS Y HOGARES DE JUBILADOS“No hace falta que yo se los pida porque cuando se va acercando la fecha vienen a casa con los ingredientes y la materia prima”, aseguró.Desde que venció al cáncer, las Pascuas de Lorena Ferrer son distintas. Como desde hace seis años, prepara huevos y los regala en distintas instituciones. Ella misma los lleva porque no quiere perderse la sonrisa de chicos y grandes y vuelve a su casa repleta de amor.Pero ella no está sola en esta movida solidaria porque sus vecinos de Bragado se acercan para donarle chocolate, confites, azúcar impalpable y hasta le llevan las bolsitas para envolverlos y los moños. “No hace falta que yo se los pida porque cuando se va acercando la fecha vienen a casa con los ingredientes y la materia prima”.La primera vez hizo 200 huevos y este 2019 batió el récord con 1016 que ella misma llevó a los colegios y hogares de ancianos de Bragado, Mechita y Warnes. “Me emociona mucho cuando veo a los abuelos, porque entro a sus habitaciones y cuando se los doy me preguntan cuánto me tienen que pagar. Y les digo que con un beso y un abrazo está muy bien”, detalló Lorena.Los chicos de las distintas escuelas la esperan ansiosos y la reciben con tarjetitas, dibujos, aplausos y un ‘gracias’ enorme por su tarea solidaria. Para Lorena, la vida le dio una segunda oportunidad y ella quiere agradecer donando un poco de su tiempo porque cuando uno da recibe muchos más.www.diariojunin.com