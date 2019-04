Juani Canela no pudo sumar en un nuevo circuito para él y el equipo

TURISMO NACIONALAdverso paso sanjuaninoJuani Canela no pudo sumar en un nuevo circuito para él y el equipoLa tercera fecha del Turismo Nacional dejó saldo negativo desde los resultados obtenidos por Juan Ignacio Canela. El rafaelino abandonó en la final, pero el panorama nunca fue bueno ya que los resultados no acompañaron a lo largo de los tres días de actividad.Ya el viernes no se pudo estar bien entreverado, ni en entrenamientos ni clasificación. El esfuerzo del equipo y de Canela para limar décimas de segundo en el trazado de ‘El Villicum’, San Juan, no brindaron soluciones. En la serie del sábado pudo arribar 15º, pero en la final del domingo tuvo un incidente que lo dejó a la vera de la pista.“No hay mucho para decir respecto de lo que sucedió este fin de semana. Es algo para el olvido, no estuvimos nunca competitivos. Solamente nos queda seguir trabajando y con más ganas que nunca de revertir lo antes posible este panorama. Agradezco al JCB Motor Sport, a cada uno de sus integrantes como así también a Rubén Guerini por el motor y a mis sponsors”, expresó Canela.La próxima fecha será el fin de semana del 12 de mayo en Centenario, Neuquén. Un tropezón no es caída y en este caso, el mal trago será para tomar un mayor impulso y llegar al nivel deseado en una categoría tan difícil y apasionante como es el TN Clase 2.