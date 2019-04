La Vanguardia, presentación del proyecto “Programa de Atención Ciudadana”

El Presidente Comunal de La Vanguardia Sr Juan Brusa viajó días atrás a la ciudad de Bs. As., más precisamente al Ministerio Del Interior De La Nación para presentar el proyecto “Programa de Atención Ciudadana” ante la Secretaría de Gestión municipal de dicho ministerio.Este programa está destinado a mejorar la calidad de gestión con respecto a su comunidad modernizando su sistema administrativo a través de la adquisición de equipamiento comunal como por ejemplo: computadoras, impresoras, proyector, pantalla para proyector, entre otros. Por un monto total de $ 265.969.-Como resultado de dicha gestión en la mañana de este pasado viernes 12 de abril el Sr. Juan Brusa se hizo presente en la Sala El Grito De Alcorta de la ciudad de Alcorta para concretar la firma del convenio del proyecto anteriormente mencionado.En dicha reunión se encontraban varios presidentes comunales de diferentes distritos de la pcia como así también el Sr José Corral, la Sra. Anita Martínez y el Licenciado Sr. Lucas Delfino representante del Ministerio del Interior de la Nación.Por su parte Brusa destacó la importante colaboración del Sr. Walter Bastianelli Presidente Comunal de Pavón Arriba en la intervención para procurar no sólo el contacto de la comuna con nación sino también que el proyecto se presentara en tiempo y forma.-Realmente estoy profundamente agradecido con Walter por brindarse una vez más con nosotros- señaló Brusa- a la vez que dijo sentirse más que satisfecho y feliz porque por primera vez después de muchos años la Comuna de La Vanguardia logra obtener nuevamente la atención del Gobierno Nacional, contacto que no piensa desaprovechar.