¿Qué pasa si no fuiste a votar en las Paso?

(Fuente: La Capital) (Fuente: La Capital)

No acudir a las urnas es considerado una falta electoral, pasible de sanciones y multas.Los electores mayores de 18 años y menores de 70 que no se presentaron a votar hoy -sin haber hecho el trámite previo de eximición- y no justifiquen su ausencia en la Justicia Electoral -tienen la obligación de hacerlo dentro los 60 días de desarrolladas las elecciones- deberán abonar una multa de entre 50 a 500 pesos.De no ser abonada, los infractores pueden ser sancionados con la imposibilidad de realizar gestiones o trámites ante organismos estatales, provinciales o municipales durante el lapso de un año.Para evitar esto, el elector que no haya sufragado deberá hacer la justificación de no emisión del voto. El trámite se realiza ante la Secretaría Electoral correspondiente al último domicilio, o en la Cámara Nacional Electoral de lunes a viernes, de 7.30 a 13.30, con DNI y el comprobante/certificado.Luego de realizada la justificación, se le entregará una "Constancia de no emisión del voto" que bastará para no figurar en el Registro de Infractores al deber de votar.