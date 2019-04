“Todos por Julia”, la operación fue un éxito

Fuente: elsurdiario

Villa Constitución:La feliz noticia llegó el lunes a última hora, la cirugía intrauterina practicada fue exitosa y resta el periodo de recuperación. Finalmente, y luego de un gran esfuerzo, se logró recaudar lo que se necesitaba. Aún falta conocer cuánto serán los gastos durante los meses venideros que deberán permanecer en Buenos Aires.Juan, Olivia y Florencia, durante la peña del sábado. Hoy a Julia, la esperamos todos.Los días previos a la cirugía fueron de gran incertidumbre, angustia y nerviosismo. A poco de viajar a Buenos Aires, Florencia Godoy compartía en su cuenta de Facebook que la obra social no iba a responder a ningún gasto y que la cifra inicial de 500 mil pesos, ascendía a un millón y medio; un número que parecía inalcanzable.Finalmente, la misma Florencia anunció que los abogados habían llegado a un acuerdo y que la obra social respondería (en parte) a los gastos. De igual modo, faltaba dinero, y la ayuda de nuestra ciudad fue fundamental para que la cirugía del lunes pudiera llevarse a cabo.Todo lo que se realizó en las últimas semanas fue de suma importancia, y el broche de oro fue el gran festival del sábado por la noche en el Club Constitución, que reunió a artistas solidarios y alrededor de mil personas que se unieron por Julia. La noche fue un éxito y la recaudación también.El lunes, Florencia junto a su marido Juan y familiares viajaron a Buenos Aires. La operación intrauterina estaba prevista para las 15 horas, pero se demoró comenzando a las 19. Un par de horas después, la noticia que a la distancia todos esperábamos llegó: Había sido un éxito.Aún resta un largo camino por transitar, son tres meses en donde deberán permanecer lejos de casa y enfocados en la salud de Julia. Y todavía resta conocer cuál será el monto total para ello, por lo que sin dudas, la colaboración villense seguirá siendo necesaria. Pero por el momento sólo resta disfrutar de esta buena noticia.“Gracias eternamente a toda la gente que colaboró para la recaudación de dinero y toda la gente que puso en sus oraciones a Juli y Flo, fueron días muy difíciles pero gracias a Dios la operación fue exitosa. No soy de publicar mis cosas en redes sociales pero gracias a todos ustedes mi hija tiene otra oportunidad y eso no tiene precio para mí. Los quiero!! Gracias a todos y vamos por más que esto todavía sigue”, expresó emocionado Juan Danielli.Y Flor también se tomó unos minutos para contarnos sus sensaciones: “Recuperando un poquito de fuerzas no quería dejar de agradecerles, sin ustedes esto no podría haber sido posible, sé que estos días mi humor no fue el más lindo y dije que no creía en Dios ni en nada, mentira! No dejé de rezar ni un minuto para pedir por Julia y para que me de las fuerzas para dejar a Oli tan lejos y tantos días, todo valdrá la pena”, dijo y no se olvidó de su familia y amigos, que están ahí, firmes, acompañando. Y tampoco se olvidó de los vecinos, y agradeció “por los sorteos y festivales que hicieron, los que donaron premio, los que donaron su talento para brindarle a la gente. Gracias a cada uno que ayudó. En 3 meses nos vemos de vuelta para comer un asado gigante”, finalizó.Este primer paso, tuvo final feliz. Y en gran parte fue por el compromiso y solidaridad que una Villa Constitución que de ayudar al prójimo sabe, y mucho.