Ulises Lecussan tuvo una destacada labor parcial este domingo en la segunda fecha del Turismo

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASAvanzó muchísimo pero no pudo terminarUlises Lecussan tuvo una destacada labor parcial este domingo en la segunda fecha del Turismo Agrupado 1600Ulises Lecussan no pudo ver la bandera a cuadros en Rafaela, en lo que fue la segunda fecha del Turismo Agrupado 1600. El joven de Alvear demostró una actitud competitiva total para recuperar terreno en la serie y la final, pero la rotura de motor lo sentenció a quedar a pie.Luego de funcionar bien en los entrenamientos, llegó el turno de la clasificación, donde no se pudo hacer demasiado porque la temperatura se elevó y el motor quedó tocado. Lecussan perdió la chance de clasificar entre los diez primeros, pero quería recuperarse en la serie y final.Buscando revertir todo el domingo, se cambió el motor. En la serie, las cosas se dieron mucho más positivas, con Ulises ganando posiciones por doquier, y desde el fondo pudo arribar quinto, producto de una remontada soberbia.Largando con buenas perspectivas, en la final ganó varios puestos nuevamente, hasta alcanzar a quedar quinto. A partir de allí, en medio de una lucha excelente con Juan Manuel Rodríguez, el vehículo empezó a acusar inconvenientes hasta que lamentablemente se rompió y no pudo sumar.“Ayer levantó temperatura y por eso se agarró el motor, algo que nos complicó para el domingo. De todos modos decidimos cambiar el impulsor para disputar la serie, y allí vimos que estábamos para más. Logramos superar varios adversarios para terminar quintos. La final, que venía siendo muy buena, terminó de la peor forma porque el motor explotó y no pudimos sumar”, explicó Lecussan.Acompañan a Ulises Lecussan: Nicasia Moda & Estilo, Tecnovidrio, Gomería Alvear, LGA Limpieza, Fundalve, y su padre Arístides.La próxima fecha será el fin de semana del 26 de mayo en San Nicolás, Buenos Aires.