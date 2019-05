Docentes de la UNR van a un paro de 48 horas esta misma semana

Fuente: rosario3.com

Tres de cada cuatro votaron “intensificar las medidas de fuerza” en medio del conflicto salarial y no habrá clases este jueves y el viernes. Además, los universitarios rosarinos se sumarán a la Marcha de las Antorchas en Buenos Aires.El gremio Coad votó durante dos jornadas.(archivo Alan Monzón/Rosario3.com)1/1Como se esperaba en la previa de la votación, los docentes de la Universidad Nacional de Rosario lanzaron un nuevo paro que se llevará a cabo esta misma semana. Será jueves y viernes, en medio del conflicto salarial.Según informó este martes a la noche el gremio Coad, el 74,5 por ciento sobre un total de 1.358 trabajadores eligieron “intensificar las medidas de fuerza, parando el jueves 16 y viernes 17 de mayo”.“Los docentes universitarios paramos y nos movilizamos para denunciar el ajuste en las universidades nacionales que se expresa, básicamente, en los recortes de presupuesto y en el congelamiento salarial”, señaló Laura Ferrer Varela, secretaria general de Coad.Además, el mismo jueves participarán de la llamada Marcha de las Antorchas prevista en la ciudad de Buenos Aires.En tanto, quedó pendiente la aprobación de una nueva huelga de 48 horas para los días 28 y 29 de mayo, de continuar sin resolución la paritaria.La oferta “insuficiente”“Cabe indicar –detallaron fuentes gremiales– que la última oferta salarial que el gobierno nacional presentó el 8 de mayo consistió en 4% de aumento en junio sobre salario de marzo 2019 (se incorpora al básico); 4% de aumento en agosto sobre salario de marzo 2019 (se incorpora al básico); y 4% de aumento en septiembre sobre salario de marzo 2019 (se incorpora al básico)”.Además, “3% de aumento en octubre respecto al salario de marzo 2019 (se incorpora al básico), incorporación de las sumas no remunerativas no bonificables de enero y febrero 2019 en el mes de noviembre, incorporación de las sumas no remunerativas no bonificables de marzo y abril 2019 en el mes de diciembre, cláusula de actualización salarial gatillo en noviembre 2019 y en febrero 2020”.