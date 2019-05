Lifschitz inauguró la primera autopista eléctrica de Argentina y Latinoamérica

Fuente: venado24.com.ar

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, junto a la secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese, inauguró este jueves la primera autopista eléctrica de la Argentina y Latinoamérica que une las ciudades de Rosario y Santa Fe.Este evento se dio en el marco de un proyecto de vanguardia impulsado por el programa EPE Sustentable, que busca impulsar y ejecutar diferentes acciones en el hacer diario de los empleados de la empresa e inspirar a los usuarios de la red de distribución eléctrica en la aplicación del cuidado, la generación y el uso responsable de la energía eléctrica.La conexión abarca 157 kilómetros de longitud, cuenta con cuatro estaciones de carga para vehículos eléctricos: uno en EPE Rosario, otro en EPE Santa Fe y dos en la autopista.“Estamos orgullosos de poner nuevamente a la vanguardia a la provincia de Santa Fe con una autopista, como lo hicieron nuestros gobernadores Carlos Sylvestre Begnis y Aldo Tessio hace 60 años, al construir la autopista Rosario – Santa Fe que fue la primera del país. Con esta inauguración no solamente honramos la palabra empeñada, sino también le damos sentido a la política y al rol del Estado, que no es solamente administrar la coyuntura, sino sobretodo pensar el futuro, imaginarlo, tener visión y sentar ahora las bases para que ese futuro se haga realidad”, aseguró Lifschitz.“Desde hace un año y medio hemos retomado el control público de la autopista, la estamos haciendo de nuevo. Desde hace 18 meses hay máquinas trabajando en distintos tramos porque vamos a repavimentar integralmente toda la traza, además estamos incorporando señalización dinámica y una serie de mejoras que va a permitirnos tener una autopista del siglo XXI”, destacó.“Hoy estamos incorporando algo que es del siglo XXI, que son los cargadores para los autos eléctricos, para la movilidad eléctrica que es la que se viene. En Santa Fe tenemos una ley que es pionera a nivel nacional y no existe en ninguna otra provincia, que regula y promueve el desarrollo de la movilidad eléctrica en la provincia. Además, genera una serie de medidas de estímulo, como por ejemplo, la posibilidad de tener energía gratuita durante un año. Todos aquellos que tengan un auto eléctrico, y quieran cargar en estos cargadores, lo van a hacer sin costo. Van a tener que tener una tarjeta especial que los habilite para usar la carga pero esta va a ser sin costo”, remarcó el gobernador.“Esto tiene que ver justamente con incentivar el uso de los autos eléctricos en Rosario, queremos que sea la ciudad pionera en la Argentina en el uso de la movilidad eléctrica, porque además tenemos la ventaja de que esta es una de las grandes ciudades automotrices de América del Sur, con General Motors, una empresa global pero que la sentimos como propia. La sentimos santafesina y tenemos un vínculo muy estrecho con la empresa y, por lo tanto, la inversión que hoy se está haciendo sumada a la perspectiva a futuro de pensar en fabricar autos eléctricos en la provincia de Santa Fe, la vemos posible y vamos a trabajar en conjunto para ello”, explicó Lifschitz.“Es un día muy importante para Santa Fe y, sobretodo, para el futuro de la movilidad eléctrica de esta provincia. Esto abre un universo de nuevas oportunidades, algunas que las estamos imaginando, y seguramente otras que todavía no las estamos pensando, pero surgen otras posibilidades que tienen que ver con el mantenimiento de estos autos, con los insumos que van a requerir, con ampliar las estaciones de carga, frente a un shopping, un centro comercial, una universidad o cualquier lugar donde haya mucho movimiento de personas que necesiten ofrecer este servicio de carga de las baterías de los autos, que hoy tienen un alto costo, pero que en el corto plazo, con el avance de la tecnología, estamos seguros que van a ser tan competitivos como los autos tradicionales”, concluyó Lifschitz.Por su parte, la secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese, le agradeció al diputado provincial, Joaquín Blanco, “por ser el impulsor de la ley de vehículos eléctricos que da origen a toda esta posibilidad que tiene Santa Fe”, a los equipos técnicos de la subsecretaría de Energías Renovables “por ser el nexo entre la EPE, industriales, empresarios e instituciones”, y a General Motors “porque desde un primer momento tuvieron una total colaboración para concretar este sueño”.“En esta oportunidad inauguramos puntos de carga pero pronto podremos avanzar en nuevos empleos verdes, de gente que comienza a desarrollar y a generar a través de toda esta innovación cosas nuevas que se puedan traer a Santa Fe y tomarlas como cosas de la vida cotidiana”, señaló Geese.Por último, el presidente del directorio de la EPE, Maximiliano Neri, sostuvo que “es un orgullo poder presentar la autopista porque le da valor a nuestras palabras, y creo que en la política hay que rescatar esto y el Frente Progresista viene trabajando en este camino hace mucho tiempo, en el de prometer y cumplir”.PUNTOS DE CARGADesde de la empresa se proyectó un esquema de distribución que implique el aumento de la demanda de potencia y la energía consumida a corto o mediano plazo por la carga de los vehículos eléctricos.A corto plazo, durante este año, el corredor Rosario – Santa Fe, contará con cuatro puntos de carga gratuita, uno en EPE Rosario, otro en EPE Santa Fe y dos en la autopista.A mediano plazo, en 2020 el objetivo es ampliar el posicionamiento de los 4 puntos de carga en localizaciones estratégicas de las ciudades de Rosario y Santa Fe. Se desarrollarán los procedimientos técnicos y comerciales para que los usuarios de vehículos eléctricos puedan instalar y gozar de todos los beneficios que esta tecnología ofrece.Luego, durante 2021 se proyecta desarrollar los corredores viales en la provincia, para conectar Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos con Santa Fe.En 2022, se apunta a abarcar todas las arterias viales principales, dotando a toda la provincia de puntos de carga sobre rutas y autopistas, conectando todas las provincias limítrofes.Y a largo plazo, de 2023 en adelante, se encontrarán desarrollados y asentados todos los puntos de carga privados y los privados de acceso público, donde los particulares contarán con un marco legal, técnico y comercial para desarrollar su actividad principal y brindar a sus clientes el servicio de recarga de vehículos eléctricos.PRESENTESEn la inauguración de este jueves estuvieron presentes acompañando al gobernador y a los funcionarios provinciales el coordinador de Gabinete de Santa Fe, Juan Carlos Zabalza; el diputado provincial, Joaquín Blanco; el presidente del Ente de la Movilidad de Rosario, Carlos Comi; y el vicepresidente para Argentina de General Motors, Federico Ovejero García; entre otras autoridades.