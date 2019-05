Stephenson, el periodista Carlos Bava disertará en la Escuela N° 6118

STEPHENSON | EL PERIODISTA CARLOS BAVA DISERTARÁ EN LA ESCUELA Nº 6118

Por Ignacio Spinelli

A través de una amena entrevista, la directora de la Escuela Provincial Nº 6118 Cayastá de Stephenson, Zunilda Velazco, nos cuenta acerca de un evento que se llevará a cabo el próximo 21 de mayo en las instalaciones del establecimiento educativo y que tiene que ver con la visita del periodista y ex alumno Carlos Bava a los efectos de brindar una charla con motivo de los festejos del Centenario. “En el marco de esta importante celebración que estamos organizando, buscábamos personalidades que conozcan la historia de Stephenson y una ex compañera de él, hoy profesora de plástica de la escuela, Adriana Fondato, me dijo ‘Carlitos Bava vivió acá en Stephenson y es periodista’, por lo tanto me puse en contacto enseguida, me atendió muy amablemente y sin ningún problema me dijo que iba a venir”, manifestó Velazco.

Además, se refirió a cómo se encuentran los preparativos del Centenario al asegurar que “está teóricamente armado pero falta la práctica porque yo soy directora de personal único y mi gran acompañamiento es la cooperadora de la escuela que en este momento se encuentra atareadísima con el tema de la trilla y la cosecha de la soja”. No obstante, agregó: “Una vez que ellos terminen y tengan tiempo nos sentaremos a organizar, porque hasta ahora están las ideas. Los festejos centrales por el Centenario de la institución se llevarían a cabo el 27 de octubre, aunque esa fecha aún no está acordada”.

Por último, la directora de la Escuela Nº 6118 comentó: “Hablando con Carlos coincidíamos en que esta institución tiene mucha historia pero que no hay nada escrito, entonces vamos a tratar de recopilarla a través de los vecinos y de personalidades como él que vivieron aquí, incluso su papá fue jefe de ferrocarril, la importancia que tuvo para el crecimiento de Stephenson y la población, cuando se inició, el auge y qué está pasando ahora”.