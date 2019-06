El imprevisto encuentro de Cristina con Pablo Javkin en el centro rosarino

Fuente: rosario3.com

El intendente electo caminaba por la zona del hotel donde se hospedó la ex presidenta y el diputado Cleri coordinó el encuentro.El intendente electo de la ciudad, Pablo Javkin, se encontró este jueves con Cristina Fernández de Kirchner en el hotel céntrico donde la ex presidenta se alojó para la presentación de su libro en Rosario. Fue un breve breve y que se generó de manera casual cuando el dirigente rosarino caminaba por la zona de Mitre y Catamarca.Javkin pasó por la puerta del Ros Tower en horas de la tarde, antes de la salida de Cristina Kichner rumbo al salón Metropolitano. Según publicó el diario El Ciudadano, el intendente electo se encontró al diputado nacional kichnerista Marcos Cleri en la puerta del hotel y se quedaron charlando.Pablo Javkin, que iba caminando junto a su hija Camila de 6 años, declaró: “Me puse a hablar con Marcos y alguien le avisó a Cristina que estaba el intendente electo. Yo estaba de jogging, con mi hija, iba a mi casa y terminamos charlando con la ex presidenta”.Además, en diálogo con Rosario3, el intendente electo contó que luego de pasar por el concurso de asadores a la estaca en el Monumento estuvo en una actividad del club Universitario junto a sus hijos y por eso caminaba por la zona del hotel donde se hospedó la ex presidenta.Cristina charló brevemente con Javkin y lo felicitó por su triunfo en las elecciones como intendente de Rosario.