El voto en la bota: qué candidato a gobernador ganó en cada departamento

Fuente: rosario3.com

Omar Perotti fue el más votado en la provincia pero no ganó en todos sus rincones. ¿Cuáles son las zonas que se le escaparon al justicialismo? ¿Ganó Cambiemos en algún punto de Santa Fe?La cosa fue entre dos: Omar Perotti y Antonio Bonfatti fueron los candidatos que se disputaron la gobernación de Santa Fe, departamento por departamento. Aunque el justicialista fue el más votado en esta elección general con 738.936 votos (40,52%) y se convirtió en el ganador, no fue elegido en todos los rincones de la provincia.Del total de los 19 departamentos en los que se divide “la bota”, hubo 8 en los que el primer lugar fue para el candidato del Frente Progresista Cívico y Social, Antonio Bonfatti. Es decir, el candidato José Corral de Cambiemos no fue el favorito en ningún rincón provincial.De acuerdo a lo que informó el Tribunal electoral, geograficamente los votos quedaron distribuidos de la siguiente manera. Perotti se impuso en los departamentos Belgrano, Caseros, Castellanos, Garay, Iriondo, La Capital, Rosario –otrora bastión socialista–, San Javier, San Lorenzo, San Martín y Vera. Y Bonfatti estuvo a a cabeza en el norte santafesino y ganó en 9 de Julio, General Obligado, San Cristóbal, Constitución, General López, Las Colonias, San Jerónimo y San Justo.